Facebook запускає сервіс поштових розсилок

Щоб залучити цікавих їй авторів, компанія пропонує їм одразу дворічні контракти.

Стартап Substack, що з'явився у 2017 році, зробив знову популярними розсилки електронною поштою. Цього року Twitter купила Revue, конкурента Substack, і запустила свій сервіс розсилок. На початку червня стало відомо про намір Facebook запустити такий же сервіс під назвою Bulletin. 29 червня повідомлено, що він починає роботу.

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Bulletin, як і інші подібні сервіси, дозволяє авторам контенту створювати поштові розсилки. Особливість сервісу Facebook полягає в масштабах аудиторії потенційних користувачів, яка налічує 2,85 млрд чоловік по всьому світу, а також у здатності компанії зорієнтувати і сегментувати користувачів, які можуть бути готові читати і платити за розсилки цікавого їм контенту.

Платформа Bulletin буде існувати окремо від Facebook як самостійний сайт. Її дизайн нічим не нагадує вид соціальної мережі. Користувачам доступний не тільки платний, але і безкоштовний контент.

Повідомляється, що Facebook заплатила понад $ 6 млн за купівлю домену Bulletin.com.

Відомо, що на момент запуску авторами Bulletin стали всього кілька десятків людей, з якими Facebook підписала угоди. Йдеться про авторів, які висвітлюють теми спорту, науки, здоров'я та фінансів. Крім того, доступ до сервісу отримає група авторів, які висвітлюють місцеві новини в різних регіонах. Щоб залучити авторів, компанія пропонує їм дворічні контракти з можливістю відмовитися від участі в програмі після першого року співробітництва.

За словами Пітера Кафки з Recode, "Facebook свідомо намагається уникати політичних (читай: таких, що викликають розбіжності, і популярних) авторів і тем у Bulletin". У Substack ж їх уже дуже багато.

Видання Axios написало, що Bulletin є прикладом Big Tech "гонки за створенням і придбанням нових інструментів, які допоможуть їм конкурувати з більш дрібними вискочками за увагу окремих творців".

Нагадаємо, 3 червня 2021 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект №4184, який зобов'язує закордонні технологічні компанії, що працюють в Україні, платити ПДВ. Цей закон назвали "податком на Facebook".

В алгоритми соціальної мережі Instagram, яка належить Facebook, внесли зміни після скарг на те, що користувачі не могли бачити пропалестинський контент під час конфлікту в секторі Газа.