Huawei за две недели установила новую ОС Harmony на 18 млн устройств

Некоторые эксперты окрестили новинку "убийцей Android".

Компания Huawei со 2 июня 2021 года начала распространение в Китае пользовательской версии операционной системы HarmonyOS 2.0 для планшетов и смартфонов собственного производства.

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Как информирует Mydrivers, за неполную неделю "заменителем Android" было охвачено 10 миллионов гаджетов компании, а за 13 дней охват был расширен до 18 миллионов. Так, в период со 2 по 15 июня HarmonyOS 2.0 была установлена на 18,349 миллиона устройств.

[ + – ] Динамика установки HarmonyOS

Самыми популярными смартфонами из тех, которые переходят на HarmonyOS 2.0, стали Huawei Mate 30 (44,6% от всего количества установок). Далее идут смартфоны серии P40 (30,6% установок), на третьем месте – Mate 40 Pro (15,7%).

[ + – ] Установка HarmonyOS на разных гаджетах

Также ходят слухи, что новые смартфоны Nokia X60 тоже получат HarmonyOS в качестве предустановленной операционной системы. Согласно предварительным данным, Nokia X60 и X60 Pro оснастят мощными основными камерами с высоким разрешением и ёмкими аккумуляторами. Nokia X60 Pro, скорее всего, будет оборудован AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями.

Напомним, впервые Huawei анонсировала HarmonyOS в августе 2019 года. Тогда компания утверждала, что HarmonyOS — это распределенная ОС на основе микроядра, которая полностью отличается от Android и iOS.

2 июня компания презентовала планшет и часы на собственной операционке.

В тот же день Huawei начала массовое обновление своих устройств.