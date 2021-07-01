Huawei за два тижні встановила нову ОС Harmony на 18 млн пристроїв

Деякі експерти охрестили новинку "вбивцею Android".

Компанія Huawei з 2 червня 2021 року почала поширення в Китаї користувальницької версії операційної системи HarmonyOS 2.0 для планшетів і смартфонів власного виробництва.

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Як інформує Mydrivers, за неповний тиждень "замінником Android" було охоплено 10 мільйонів гаджетів компанії, а за 13 днів охоплення було розширено до 18 мільйонів. Так, у період з 2 по 15 червня HarmonyOS 2.0 була встановлена на 18,349 мільйонів пристроїв.

[ + – ] Динаміка установлення HarmonyOS

Найпопулярнішими смартфонами з тих, які переходять на HarmonyOS 2.0, стали Huawei Mate 30 (44,6% від усієї кількості установок). Далі йдуть смартфони серії P40 (30,6% установок), на третьому місці — Mate 40 Pro (15,7%).

[ + – ] Установлення HarmonyOS на різних гаджетах

Також ходять чутки, що нові смартфони Nokia X60 теж отримають HarmonyOS як попередньо встановлену операційну систему. Згідно з попередніми даними, Nokia X60 і X60 Pro оснастять потужними основними камерами високої роздільної здатності та ємними акумуляторами. Nokia X60 Pro, швидше за все, буде обладнаний AMOLED-дисплеєм з вигнутими краями.

Нагадаємо, вперше Huawei анонсувала HarmonyOS у серпні 2019 року. Тоді компанія стверджувала, що HarmonyOS — це розподілена ОС на основі мікроядра, яка повністю відрізняється від Android і iOS.

2 червня компанія презентувала планшет і годинник на власній ОС.

У той же день Huawei почала масове оновлення своїх пристроїв.