Восстановление от коронавируса может продолжаться дольше 35 недель, – ученые

Наиболее частые симптомы длительного ковида: повышенная утомляемость, недомогание после физических нагрузок, когнитивная дисфункция и "мозговой туман".

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) провели международное исследование, в котором проанализировали частоту появления 203 симптомов при продолжительном течении коронавирусного заболевания (так называемого "длительного ковида").

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Результаты опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

Как показало исследование, даже спустя семь месяцев после коронавирусной инфекции многие люди не могут оправиться от нее полностью. Из-за этого они продолжают испытывать высокую симптоматическую нагрузку и не способны вернуться к привычному распорядку жизни и темпу работы.

Ученые опросили 3762 жителей 56 стран в возрасте старше 18 лет, болевших не менее 28 дней. У большинства респондентов (91%) время восстановления превысило 35 недель.

В среднем участники исследования столкнулись с 55,9 +/- 25,5 проявлениями вируса, которые затрагивали девять-десять систем организма.

Наиболее частыми симптомами при "длительном ковиде" были:

повышенная утомляемость (98,3%);

недомогание после физических нагрузок (89,0%);

когнитивная дисфункция и так называемый мозговой туман (85,1%).

Часто отмечались зрительные галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, помутнение зрения, диарея и шум в ушах.

[ + – ] Среднее число симптомов при различной продолжительности заболевания ковидом

"По прошествии шести месяцев большинство сохранившихся симптомов носят системный характер: например, температура, утомляемость, недомогание после нагрузок и неврологические проблемы", – отметили ученые.

Остаточные последствия заболевания серьезно усложняют жизнь людей. Почти половина респондентов заявили, что после коронавируса не могут продолжать работать в привычном темпе. В результате их либо сократили, либо уволили, либо они сами решили уволиться или попросили уменьшить нагрузку, либо ушли в отпуск.

Исследователи призвали расширить клинические рекомендации по оценке "продолжительного ковида" и уделять внимание не только сердечно-сосудистой и дыхательной функциям, но и анализировать нейропсихиатрические, неврологические симптомы и нарушения физической активности.

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