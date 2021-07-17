Відновлення від коронавірусу може тривати довше 35 тижнів, — вчені

Найбільш часті симптоми тривалого ковіду: підвищена стомлюваність, нездужання після фізичних навантажень, когнітивна дисфункція і "мозковий туман".

Вчені з Університетського коледжу Лондону (Велика Британія) провели міжнародне дослідження, в якому проаналізували частоту появи 203 симптомів при тривалому перебігу коронавірусного захворювання (так званого "довгого ковіду").

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Результати опубліковані в журналі EClinicalMedicine.

Як показало дослідження, навіть через сім місяців після коронавірусної інфекції багато людей не можуть оговтатися від неї повністю. Через це вони продовжують відчувати високе симптоматичне навантаження і не здатні повернутися до звичного розпорядку життя і темпу роботи.

Вчені опитали 3762 жителів 56 країн у віці старше 18 років, що хворіли не менше 28 днів. У більшості респондентів (91%) час відновлення перевищив 35 тижнів.

В середньому учасники дослідження зіткнулися з 55,9 +/- 25,5 проявами вірусу, які зачіпали дев'ять-десять систем організму.

Найбільш частими симптомами при "тривалому ковіді" були:

підвищена стомлюваність (98,3%);

нездужання після фізичних навантажень (89,0%);

когнітивна дисфункція і так званий мозковий туман (85,1%).

Часто відзначалися зорові галюцинації, тремор, свербіж шкіри, зміни менструального циклу, сексуальна дисфункція, прискорене серцебиття, проблеми з контролем сечового міхура, оперізуючий лишай, втрата пам'яті, помутніння зору, діарея і шум у вухах.

[ + – ] Середнє число симптомів при різній тривалості захворювання ковідом

"Після шести місяців більшість збережених симптомів носять системний характер: наприклад, температура, стомлюваність, нездужання після навантажень і неврологічні проблеми", — зазначили вчені.

Залишкові наслідки захворювання серйозно ускладнюють життя людей. Майже половина респондентів заявили, що після коронавірусу не можуть продовжувати працювати в звичному темпі. В результаті їх або скоротили, або звільнили, або вони самі вирішили звільнитися або попросили зменшити навантаження, або пішли у відпустку.

Дослідники закликали розширити клінічні рекомендації з оцінці "тривалого ковіду" і приділяти увагу не тільки серцево-судинної і дихальної функцій, а й аналізувати нейропсихіатричні, неврологічні симптоми і порушення фізичної активності.

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