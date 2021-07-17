Відновлення від коронавірусу може тривати довше 35 тижнів, — вчені
Найбільш часті симптоми тривалого ковіду: підвищена стомлюваність, нездужання після фізичних навантажень, когнітивна дисфункція і "мозковий туман".
Вчені з Університетського коледжу Лондону (Велика Британія) провели міжнародне дослідження, в якому проаналізували частоту появи 203 симптомів при тривалому перебігу коронавірусного захворювання (так званого "довгого ковіду").
Результати опубліковані в журналі EClinicalMedicine.
Як показало дослідження, навіть через сім місяців після коронавірусної інфекції багато людей не можуть оговтатися від неї повністю. Через це вони продовжують відчувати високе симптоматичне навантаження і не здатні повернутися до звичного розпорядку життя і темпу роботи.
Вчені опитали 3762 жителів 56 країн у віці старше 18 років, що хворіли не менше 28 днів. У більшості респондентів (91%) час відновлення перевищив 35 тижнів.
В середньому учасники дослідження зіткнулися з 55,9 +/- 25,5 проявами вірусу, які зачіпали дев'ять-десять систем організму.
Найбільш частими симптомами при "тривалому ковіді" були:
- підвищена стомлюваність (98,3%);
- нездужання після фізичних навантажень (89,0%);
- когнітивна дисфункція і так званий мозковий туман (85,1%).
Часто відзначалися зорові галюцинації, тремор, свербіж шкіри, зміни менструального циклу, сексуальна дисфункція, прискорене серцебиття, проблеми з контролем сечового міхура, оперізуючий лишай, втрата пам'яті, помутніння зору, діарея і шум у вухах.
"Після шести місяців більшість збережених симптомів носять системний характер: наприклад, температура, стомлюваність, нездужання після навантажень і неврологічні проблеми", — зазначили вчені.
Залишкові наслідки захворювання серйозно ускладнюють життя людей. Майже половина респондентів заявили, що після коронавірусу не можуть продовжувати працювати в звичному темпі. В результаті їх або скоротили, або звільнили, або вони самі вирішили звільнитися або попросили зменшити навантаження, або пішли у відпустку.
Дослідники закликали розширити клінічні рекомендації з оцінці "тривалого ковіду" і приділяти увагу не тільки серцево-судинної і дихальної функцій, а й аналізувати нейропсихіатричні, неврологічні симптоми і порушення фізичної активності.
Нагадаємо, росіяни після спалаху дельта штаму коронавірусу стали частіше скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту: діарею, болі в животі.
Раніше Фокус розповідав, чим небезпечний дельта штам коронавірусу. За словами лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, він викликає діарею і нежить, швидше поширюється і провокує різке зростання госпіталізацій.