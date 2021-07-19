Анализ слюны позволяет прогнозировать тяжесть заболевания коронавирусом, – ученые

Обнаружено 100-процентное совпадение между прогнозом на основании анализа слюны и клиническим диагнозом тяжести заболевания.

Группа ученых из лондонского Университета Суррея разработала методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом определить, насколько тяжелым будет заболевание. Результаты их исследования представлены на портале MedRxiv.

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"В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19", – отмечают исследователи.

"Несмотря на то, что диагностическое тестирование продвигается быстрыми темпами, существует неудовлетворенная клиническая потребность в разработке прогностических тестов для сортировки большого количества пациентов, поступающих в больницы", – пишут авторы исследования.

Они отмечают, что недавние исследования показали, что метаболомика сыворотки может прогнозировать тяжесть заболевания. Но в условиях больницы сбор образцов слюны удобен как для персонала, так и для пациентов".

Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также их клинические данные. Диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-тестов.

Степень тяжести COVID была классифицирована с использованием клинических дескрипторов, предложенных SR Knight et al. Метаболиты были извлечены из образцов слюны и проанализированы с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.

Ученые сообщили, что они обнаружили 100-процентное совпадение между прогнозом на основании модели метаболомики и клиническим диагнозом тяжести COVID.

Метаболомика — это изучение уникальных химических "отпечатков пальцев", присущих процессам, протекающим в клетках организма. О том, что биологические жидкости отражают состояние здоровья организма, известно очень давно. Но только современные методы анализа позволили этому предположению стать наукой.

При нормальных условиях концентрация тех или иных соединений в ткани или жидкости определяется их ролью в метаболических процессах и, как правило, меняется в небольших пределах. Однако при патологии метаболомный профиль может резко измениться.

Метаболом – ​совокупность метаболитов, то есть малых молекул в организме, органе, ткани или клетке. К ним относятся аминокислоты, органические кислоты, сахара, нуклеотиды и другие классы органических соединений.

Анализ метаболома является ключевым моментом для понимания динамических процессов, происходящих в организме.

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