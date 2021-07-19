Аналіз слини дозволяє прогнозувати тяжкість захворювання коронавірусом, — учені

Виявлено 100-відсотковий збіг між прогнозом на підставі аналізу слини і клінічним діагнозом тяжкості захворювання.

Група вчених з лондонського Університету Суррея розробила методику, яка дозволяє на перших етапах зараження коронавірусом визначити, наскільки важким буде захворювання. Результати їхнього дослідження представлені на порталі MedRxiv.

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"У цій роботі ми вперше продемонстрували, що метаболіт у слині може відображати тяжкість COVID-19", — зазначають дослідники.

"Незважаючи на те, що діагностичне тестування просувається швидкими темпами, існує незадоволена клінічна потреба в розробці прогностичних тестів для сортування великої кількості пацієнтів, які надходять у лікарні", — пишуть автори дослідження.

Вони зазначають, що недавні дослідження показали, що метаболоміка сироватки може прогнозувати тяжкість захворювання. Але в умовах лікарні збір зразків слини зручний як для персоналу, так і для пацієнтів".

Для перевірки своєї теорії учені використовували аналізи слини 88 пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на COVID-19, а також їхні клінічні дані. Діагноз був підтверджений за допомогою ПЛР-тестів.

Ступінь тяжкості COVID був класифікований з використанням клінічних дескрипторів, запропонованих SR Knight et al. Метаболіти були витягнуті зі зразків слини і проаналізовані за допомогою рідинної хроматографії і мас-спектрометрії.

Учені повідомили, що вони виявили 100-відсотковий збіг між прогнозом на підставі моделі метаболоміки і клінічним діагнозом тяжкості COVID.

Метаболоміка — це вивчення унікальних хімічних "відбитків пальців", властивих процесам, що протікають у клітинах організму. Про те, що біологічні рідини відображають стан здоровʼя організму, відомо дуже давно. Але тільки сучасні методи аналізу дозволили цьому припущенню стати наукою.

За нормальних умов концентрація тих чи інших сполук у тканині або рідині визначається їхньою роллю в метаболічних процесах і, як правило, змінюється в невеликих межах. Однак, при патології метаболомний профіль може різко змінитися.

Метаболіт — сукупність метаболітів, тобто малих молекул в організмі, органі, тканині або клітці. До них відносяться амінокислоти, органічні кислоти, цукру, нуклеотиди та інші класи органічних сполук.

Аналіз метаболому є ключовим моментом для розуміння динамічних процесів, що відбуваються в організмі.

Нагадаємо, Міністр охорони здоровʼя і соціального розвитку Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв вийшов на роботу через чотири доби до після того, як у нього діагностували коронавірусну інфекцію. У ЗМІ зробили припущення, що настільки швидке одужання міністра пояснюється використанням "альтернативного" методу лікування.

Раніше повідомлялося, що медики в Киргизстані почали лікувати жителів країни від коронавірусу отруйним іссик-кульським коренем, який у разі неправильного застосування здатний вбити людину за лічені хвилини. У МОЗ країни запевняли, що препарат нібито може вилікувати коронавірус за 2-3 дні.