Допоміг отруйний відвар? У Киргизстані глава МОЗ "вилікувався" від COVID-19 за 4 дні (відео)

Стверджується, що ПЛР-аналіз чиновника показав негативний результат.

Міністр охорони здоровʼя і соціального розвитку Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв вийшов на роботу через чотири доби після того, як у нього діагностували коронавірусну інфекцію.

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Про це у вівторок, 29 червня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя республіки.

"Стан здоровʼя міністра охорони здоровʼя і соціального розвитку КР Алимкадира Бейшеналієва на сьогодні задовільний, ПЛР аналіз показав негативний результат", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення МОЗ

Агентство Фергана уточнює, що глава МОЗ Киргизстану вийшов на роботу під час пресконференції головної інфекціоністки країни Айнури Кутманової, яка вкотре закликала громадян країни суворо дотримуватися домашнього карантину незалежно від складності перебігу захворювання.

[ + – ] Алимкадир Бейшеналієв і його "чудо-відвар"

Нагадаємо, медики в Киргизстані почали "лікувати" жителів країни від коронавірусу отруйним іссик-кульським коренем, який в разі неправильного застосування здатний вбити людину за лічені хвилини. У МОЗ країни запевняли, що препарат нібито може вилікувати коронавірус за 2-3 дні.

Представництво ВООЗ у Киргизстані нагадало про отруйні властивості цієї рослини і не рекомендувало займатися самолікуванням.

Також повідомлялося, що в січні 2021 року президент Танзанії Джон Магуфулі заявив, що не планує вакцинувати населення, оскільки більше довіряє цілющим травам. У середині березня він помер від коронавірусу.