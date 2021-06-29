Помог ядовитый отвар? В Кыргызстане глава Минздрава "излечился" от COVID-19 за 4 дня (видео)

Утверждается, что ПЦР-анализ чиновника показал отрицательный результат.

Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев вышел на работу спустя четверо суток после того, как у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Об этом во вторник, 29 июня сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Состояние здоровья министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева на сегодня удовлетворительное, ПЦР анализ показал отрицательный результат", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение Минздрава

Агентство Фергана уточняет, что глава Минздрава Кыргызстана вышел на работу во время пресс-конференции главного инфекциониста страны Айнуры Кутмановой, которая в очередной раз призвала граждан страны строго соблюдать домашний карантин независимо от сложности течения заболевания.

[ + – ] Алымкадыр Бейшеналиев и его "чудо-отвар"

Напомним, медики в Кыргызстане начали "лечить" жителей страны от коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем, который в случае неправильного применения способен убить человека за считанные минуты. В Минздраве страны уверяли, что препарат якобы может вылечить коронавирус за 2-3 дня.

Представительство ВОЗ в Кыргызстане напомнило о ядовитых свойствах этого растения и не рекомендовало заниматься самолечением.

Также сообщилось, что в январе 2021 года президент Танзании Джон Магуфули заявил, что не планирует вакцинировать население, поскольку больше доверяет целебным травам. В середине марта он умер от коронавируса.