Как Blue Origin тренировала Джеффа Безоса к 11-минутному полету в космос

Когда Джефф Безос, миллиардер, основатель Blue Origin, полетит в космос на ракете New Shepard, он и еще трое членов экипажа будут полагаться на 14 часов подготовки.

Ожидается, что Джефф Безос, его брат Марк, летчица Уолли Фанк и 18-летний студент-физик Оливер Дэмен совершат первый полет с экипажем на борту New Shepard во вторник, 20 июля. От взлета до посадки суборбитальный полет продлится 11 минут и даст квартету возможность побывать в невесомости не менее трех минут, сообщает Livescience

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Экипаж, члены которого впервые летят в космос, прошел 14 часов обучения в течение двух дней, чтобы соответствовать правилам Федерального авиационного управления, говорит ведущий полетный директор Blue Origin Стив Ланиус.

Первый пилотируемый запуск компании Blue Origin состоится сегодня, 20 июля в 15.00 по Киеву. Прямая трансляция состоится на сайте компании.

Экипаж ракеты New Shepard, который проведет в полете 11 минут, прошел обучение тому, как использовать капсулу в штатных, в нестандартных и аварийных ситуациях, включая общие проблемы, такие как реагирование на пожар, использование аварийной маски и быстрый выход из космического корабля во время посадки.

"Обучение завершилось репетицией полета, охватывающей пять различных сценариев и выпускным экзаменом", — говорит Ланиус.

[ + – ] Экипаж первого пилотируемого полета компании Blue Origin Фото: Blue Origin

Кроме летчицы Уолли Фанк, у остальных членов экипажа мало опыта, чтобы подготовить их к космическому полету. Для сравнения, обычный астронавт NASA проходит два года подготовки, прежде чем получить право лететь в космос.

Далее астронавт NASA готовится от нескольких месяцев до нескольких лет к своей космической миссии, в зависимости от ее продолжительности и сложности. Например, экипаж МКС тратит около двух лет на подготовку, чтобы провести шесть месяцев в космосе.

Еще одна часть тренировок астронавтов NASA применима и для космических туристов Blue Origin. Это тесное командное общение в так называемой "деревне астронавтов". Во время пребывания в одном помещении во время тренировок у будущих непрофессиональных астронавтов есть возможность установить более тесные контакты и ближе познакомиться, чтобы стать одной командой во время полета.

Инструктор Blue Origin, которого назвали "седьмой член экипажа", из-за того, что в будущих туристических полетах в ракете будет шесть туристов, поможет космическим путешественникам чувствовать себя комфортно во время полета, говорит Ариан Корнел, директор Blue Origin по астронавтам и продаже орбитальных полетов.

"Есть классная комната, есть специальный тренажер в нашем центре подготовки астронавтов, где проходит подготовка к полету", — говорит она. "Далее все отправятся на стартовую площадку. Мы хотим убедиться, что наши астронавты привыкли не только к самой капсуле, но и к оборудованию здесь, на нашей стартовой площадке Launch Site One".

Обучение также прошла наземная команда, ведь Blue Origin управляла ракетой New Shepard в космосе пока только во время 15 предыдущих беспилотных миссий, говорит генеральный директор Blue Origin Роберт Смит.

Фокус уже писал о том, в чем суть космической гонки Джеффа ­­Безоса и Ричарда Брэнсона. 20 июля Джефф Безос совершит космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard. Соперник, британец Ричард Брэнсон, слетал в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.