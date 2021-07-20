Як Blue Origin тренувала Джеффа Безоса до 11-хвилинного польоту в космос

Коли Джефф Безос, мільярдер, засновник Blue Origin, полетить у космос на ракеті New Shepard, він і ще троє членів екіпажу будуть покладатися на 14 годин підготовки.

Очікується, що Джефф Безос, його брат Марк, льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний студент-фізик Олівер Демен здійснять перший політ із екіпажем на борту New Shepard у вівторок, 20 липня. Від зльоту до посадки суборбітальний політ триватиме 11 хвилин і дасть квартету можливість побувати в невагомості не менше трьох хвилин, повідомляє Livescience

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Екіпаж, члени якого вперше летять у космос, пройшов 14 годин навчання протягом двох днів, щоб відповідати правилам Федерального авіаційного управління, говорить провідний польотний директор Blue Origin Стів Ланіус.

Перший пілотований запуск компанії Blue Origin відбудеться сьогодні, 20 липня о 15.00 за Києвом. Пряма трансляція відбудеться на сайті компанії.

Екіпаж ракети New Shepard, який проведе в польоті 11 хвилин, пройшов навчання того, як використовувати капсулу у штатних, у нестандартних та аварійних ситуаціях, включаючи спільні проблеми, такі як реагування на пожежу, використання аварійної маски та швидкий вихід із космічного корабля під час посадки .

"Навчання завершилося репетицією польоту, що охоплює пʼять різних сценаріїв і випускним іспитом", — говорить Ланіус.

[ + – ] Екіпаж першого пілотованого польоту компанії Blue Origin Фото: Blue Origin

Крім льотчиці Уоллі Фанк, у решти членів екіпажу мало досвіду, щоб підготувати їх до космічного польоту. Для порівняння, звичайний астронавт NASA проходить два роки підготовки, перш ніж отримати право летіти в космос.

Далі астронавт NASA готується від декількох місяців до декількох років до своєї космічної місії, залежно від її тривалості та складності. Наприклад, екіпаж МКС витрачає близько двох років на підготовку, щоб провести шість місяців у космосі.

Ще одна частина тренувань астронавтів NASA застосовна і для космічних туристів Blue Origin. Це тісне командне спілкування в так званому "селі астронавтів". Під час перебування в одному приміщенні під час тренувань у майбутніх непрофесійних астронавтів є можливість встановити більш тісні контакти і ближче познайомитися, щоб стати однією командою під час польоту.

Інструктор Blue Origin, якого назвали "сьомий член екіпажу", через те, що в майбутніх туристичних польотах у ракеті буде шість туристів, допоможе космічним мандрівникам відчувати себе комфортно під час польоту, говорить Аріан Корнел, директор Blue Origin з астронавтів і продажу орбітальних польотів.

"Є класна кімната, є спеціальний тренажер у нашому центрі підготовки астронавтів, де проходить підготовка до польоту, — говорить вона. — Далі все відправляться на стартовий майданчик. Ми хочемо переконатися, що наші астронавти звикли не тільки до самої капсули, а й до обладнання тут, на нашому стартовому майданчику Launch Site One".

Навчання також пройшла наземна команда, адже Blue Origin управляла ракетою New Shepard у космосі поки тільки під час 15 попередніх безпілотних місій, говорить генеральний директор Blue Origin Роберт Сміт.

Фокус вже писав про те, у чому суть космічної гонки Джеффа Безоса та Річарда Бренсона. 20 липня Джефф Безос зробить космічний суборбітальний політ у капсулі багаторазової ракетної системи New Shepard. Суперник, британець Річард Бренсон, злітав у космос 11 липня на ракетоносії Unity.