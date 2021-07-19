Космічний турист №2. Коли стартує корабель Безоса, хто з ним летить, і де подивитися

Джефф Безос збирається приєднатися до клубу астронавтів у вівторок, 20 липня, під час першого запуску компанією Blue Origin ракети з екіпажем.

Гонка мільярдерів у сфері космічного туризму особливо загострилася після успішного польоту в навколоземний простір Річарда Бренсона, засновника Virgin Galactic, на своєму ракетоплані VSS Unity. Але в засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса більш високі цілі. У тому числі і в плані висоти польоту — Безос на ракеті New Shepard збирається піднятися вище над Землею, ніж його британський конкурент. Також у Безоса більш амбітні плани щодо розвитку космічного туризму, повідомляє Sciencealert.

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Безос заснував компанію Blue Origin ще у 2000 році з метою в один прекрасний день побудувати космічні колонії зі штучною гравітацією, що плавають і в яких будуть працювати і жити мільйони людей.

Сьогодні компанія розробляє орбітальну ракету великої вантажопідйомності під назвою New Glenn, а також посадковий модуль на Місяць, і сподівається на контракт з NASA в рамках програми "Артеміда".

У ракети New Shepard у запасі 15 успішних запусків без екіпажу. 16-й стане першим пілотованим запуском для компанії Джеффа Безоса.

[ + – ] Ракета New Shepard на стартовому майданчику Фото: Blue Origin

Ракета New Shepard стартує о 14:30 по Києву 20 липня з віддаленого обʼєкта в пустелі на заході Техасу під назвою Launch Site One. Пряма трансляція почнеться за півтори години до старту на офіційному сайті компанії Blue Origin.

З Безосом полетять колишня льотчиця Воллі Фанк, яка у свої 82 роки стане найстарішим астронавтом в історії, син нідерландського бізнесмена 18-річний Олівер Демен, перший платний клієнт компанії, який стане наймолодшим астронавтом.

Завершує команду з чотирьох чоловік брат Джеффа Безоса Марк, фінансист, який керує Фондом сімʼї Безоса і працює пожежником-добровольцем.

Цікаво, що летіти не буде таємничий переможець аукціону, який заплатив 28 мільйонів доларів за місце. Він візьме участь у наступному рейсі, заявили в компанії.

Після зльоту ракета New Shepard буде прискорюватися в сторону космосу зі швидкістю, що перевищує 3 Маха (близько 1000 м/с), використовуючи двигун на рідкому водні/рідкому кисні без викидів вуглецю.

Потім капсула відокремиться від ракети-носія й астронавти почнуть відчувати невагомість. Екіпаж проведе кілька хвилин за лінією Кармана, міжнародно визнаним кордоном між атмосферою Землі та космосом, 100 кілометрів, коли космічний корабель досягне піку на 106 кілометрах. Нагадаємо, що Річард Бренсон на своєму ракетоплані досяг висоти 86 кілометрів, тому в компанії Blue Origin заявили, що він не побував саме в космосі.

Ракета-носій автономно повернеться на посадковий майданчик на північ від свого стартового майданчика, у той час як капсула опуститься назад на Землю в пустелі на заході Техасу.

Про майбутні туристичні плани Blue Origin відомо відносно небагато.

На відміну від Virgin Galactic, Blue Origin офіційно не почала продавати квитки. Компанія хоче здійснити ще два рейси в цьому році, а потім "набагато більше" у 2022 році. Нагадаємо, що після успішного польоту Річарда Бренсона в навколоземний простір, його конкурент по космічній гонці Ілон Маск забронював квиток для суборбітального польоту на ракетоплані Бренсона.

Компанія SpaceX Ілона Маска вступить у гонку мільярдерів у вересні з повністю громадянською орбітальною експедицією на своєму кораблі Crew Dragon.

Крім туризму, Blue Origin хотіла б замінити SpaceX у ролі провідного партнера NASA.

Хто є хто в першому пілотованому польоті Blue Origin:

У першому польоті Blue Origin з екіпажем у вівторок, 20 липня, беруть участь чотири людини, які вперше перетнуть лінію Кармана, що відокремлює атмосферу Землі від космосу.

Джефф Безос

57-річний Джефф Безос покине планету, на якій він заробив свій величезний статок, на кілька хвилин на космічному кораблі, побудованому компанією, яку він заснував у 2000 році. За шість років до цього він відкрив у своєму гаражі невеликий книжковий онлайн-магазин під назвою Amazon.com. Статки Безоса на сьогодні оцінюються в понад 200 мільярдів доларів.

Марк Безос

Джефф Безос запросив свого брата Марка, фінансиста, який керує Фондом сімʼї Безос і працює пожежником-добровольцем.

Воллі Фанк

У свої 82 роки жінка-льотчиця Воллі Фанк стане найстарішим космонавтом в історії, здійснивши мрію всього життя, якій завадив сексизм ранньої космічної ери. Фанк, котра отримала свій перший урок польоту у віці девʼяти років, брала участь у проекті "Меркурій 13", який був призначений для підготовки жінок до польотів у космос, але в кінцевому підсумку програма була скасована.

Олівер Демен

18-річний Олівер Демен стане наймолодшим астронавтом. Він має ліцензію приватного пілота і захоплюється космонавтикою, цієї осені він буде вивчати фізику в університеті. Квиток Демена оплатив його батько, генеральний директор приватної інвестиційної компанії.