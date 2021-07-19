Космический турист №2. Когда стартует корабль Безоса, кто с ним летит, и где посмотреть

Джефф Безос собирается присоединиться к клубу астронавтов во вторник, 20 июля, во время первого запуска компанией Blue Origin ракеты с экипажем.

Гонка миллиардеров в сфере космического туризма особенно обострилась после успешного полета в околоземное пространство Ричарда Брэнсона, основателя Virgin Galactic, на своем ракетоплане VSS Unity. Но у основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса более высокие цели. В том числе и в плане высоты полета – Безос на ракете New Shepard собирается поднятся выше на Землей, чем его британский конкурент. Также у Безоса более амбициозные планы касательно развития космического туризма, сообщает Sciencealert

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Безос основал компанию Blue Origin еще в 2000 году с целью в один прекрасный день построить плавающие космические колонии с искусственной гравитацией, в которых будут работать и жить миллионы людей.

Сегодня компания разрабатывает орбитальную ракету большой грузоподъемности под названием New Glenn, а также посадочный модуль на Луну, и надеется на контракт с NASA в рамках программы "Артемида".

У ракеты New Shepard в запасе 15 успешных запусков без экипажа. 16-й станет первым пилотируемым запуском для компании Джеффа Безоса.

[ + – ] Ракета New Shepard на стартовой плащадке Фото: Blue Origin

Ракета New Shepard стартует в 14:30 по Киеву 20 июля с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса под названием Launch Site One. Прямая трансляция начнется за полтора часа до старта на официальном сайте компании Blue Origin.

С Безосом полетят бывшая летчица Уолли Фанк, которая в свои 82 года станет самым старым астронавтом в истории, сын нидерландского бизнесмена 18-летний Оливер Дэмен, первый платный клиент компании, который станет самым молодым астронавтом.

Завершает команду из четырех человек брат Джеффа Безоса Марк, финансист, который руководит Фондом семьи Безоса и работает пожарным-добровольцем.

Примечательно, что лететь не будет таинственный победитель аукциона, который заплатил 28 миллионов долларов за место. Он примет участие в следующем рейсе, заявили в компании.

После взлета ракета New Shepard будет ускоряться в сторону космоса со скоростью, превышающей 3 Маха (около 1000 м/с) используя двигатель на жидком водороде/жидком кислороде без выбросов углерода.

Потом капсула отделится от ракеты-носителя, и астронавты начнут испытывать невесомость. Экипаж проведет несколько минут за линией Кармана, международно признанной границей между атмосферой Земли и космосом, 100 километров, когда космический корабль достигнет пика на 106 километрах. Напомним, что Ричард Брэнсон на своем ракетоплане достиг высоты 86 километров, поэтому в компании Blue Origin заявили, что он не побывал именно в космосе.

Ракета-носитель автономно возвратится на посадочную площадку к северу от своей стартовой площадки, в то время как капсула опустится обратно на Землю в пустыне на западе Техаса.

О будущих туристических планах Blue Origin известно относительно немного.

В отличие от Virgin Galactic, Blue Origin официально не начала продавать билеты. Компания хочет осуществить еще два рейса в этом году, а затем "намного больше" в 2022 году. Напомним, что после успешного полета Ричарда Брэнсона в околоземное пространство, его конкурент по космической гонке Илон Маск забронировал билет для суборбитального полета на ракетоплане Брэнсона.

Компания SpaceX Илона Маска вступит в гонку миллиардеров в сентябре с полностью гражданской орбитальной экспедицией на своем корабле Crew Dragon.

Помимо туризма, Blue Origin хотела бы заменить SpaceX в качестве ведущего партнера NASA.

Кто есть кто в первом пилотируемом полете Blue Origin:

В первом полете Blue Origin с экипажем во вторник, 20 июля, участвуют четыре человека, которые впервые пересекут линию Кармана, отделяющую атмосферу Земли от космоса.

Джефф Безос

57-летний Джефф Безос покинет планету, на которой он сделал свое огромное состояние, на несколько минут на космическом корабле, построенном компанией, которую он основал в 2000 году. За шесть лет до этого он открыл в своем гараже небольшой книжный онлайн-магазин под названием Amazon.com. Состояние Безоса на сегодняшний день оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.

Марк Безос

Джефф Безос пригласил своего брата Марка, финансиста, который руководит Фондом семьи Безос и работает пожарным-добровольцем.

Уолли Фанк

В свои 82 года женщина-летчица Уолли Фанк станет старейшим космонавтом в истории, осуществив мечту всей жизни, которой помешал сексизм ранней космической эры. Фанк, получившая свой первый урок полета в возрасте девяти лет, учавствовала в проекте "Меркурий 13", который был предназначен для подготовки женщин к полетам в космос, но в конечном итоге программа была отменена.

Оливер Дэмен

18-летний Оливер Дэмен станет самым молодым астронавтом. Он имеет лицензию частного пилота и увлекается космонавтикой, этой осенью он будет изучать физику в университете. Билет Дэмена оплатил его отец, генеральный директор частной инвестиционной компании.