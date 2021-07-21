Китай построил поезд, способный разогнаться до 600 км/ч (видео)

При движении новый поезд создает мало шума, так как у него нет колес.

В Китае 20 июля из заводского цеха выехал поезд, максимальная проектная скорость которого составляет 600 км/ч. Агентство Xinhua назвало его самым быстрым наземным транспортом в мире, хотя это не совсем так.

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Главной особенностью поезда является то, что у него нет колес. Это маглев – поезд, двигающийся на магнитной подвеске (подушке).

По данным Китайской железнодорожной корпорации CRRC, поезд был самостоятельно разработан Китаем и является "последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта".

Проект высокоскоростного поезда на магнитной подвеске был начат в октябре 2016 года, в 2019 году был разработан прототип поезда, а в июне 2020 года были проведены успешные испытания.

Состав из пяти вагонов хорошо показал себя на испытательной линии на заводе, сообщила компания.

По словам экспертов из Юго-западного университета Цзяотун, в новом поезде используется технология высокотемпературного сверхпроводящего магнитного поля, которая отличается от низкотемпературной технологии, применяемой в Германии и Японии в их поездах на магнитной подвеске.

Китайцы утверждают, что их технология требует более легкого оборудования, которое дешевле в производстве и эксплуатации.

По словам главного инженера проекта Динга Сансана, поезд может включать от двух до 10 вагонов, каждый из которых вмещает не менее 100 пассажиров.

Он добавил, что такой поезд является лучшим решением для поездок на расстояния около 1500 км, он заполняет разрыв между авиацией и существующими высокоскоростными поездами.

В отличие от колесных поездов, маглевы не касаются при движении земли. Поэтому при движении испытывают меньшее сопротивление и создают мало шума. "Они могут быстро запускаться и останавливаться, безопасны и хорошо преодолевают подъемы", – сказал Хэ Юньфэн из CRRC Zhuzhou Electric.

Однако большим недостатков маглевов является то, что они требуют обустройства специального пути.

Новый поезд будет введен в эксплуатацию в течение 5–10 лет, сообщил Лян Цзяньин, заместитель генерального директора и главный инженер CRRC Qingdao Sifang, написала Daily Mail.

Китай работает над маглевами уже почти два десятилетия. В Шанхае есть короткая линия магнитной подвески протяженностью 30 км, открытая в 2002 году. Она соединяет аэропорт Пудун и центр города. Поезда на ней могут разгоняться до 431 км/ч – это самая быстрая в мире система коммерческих поездов. Проект реализован совместно с немецким концерном Siemens.

По данным Daily Mail, Япония построила самый быстрый поезд в мире на сегодняшний день, но еще не ввела его в коммерческое использование. Поезд на магнитной подвеске установил мировой рекорд, достигнув скорости 603 км/ч на экспериментальном пути в 2016 году.

[ + – ] Рекордный заезд японского маглева

Китай имеет крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог, которая, по данным Центрального телевидения Китая, на 2019 год составляла 35 тысяч километров – это две трети мировой протяженности подобных линий.

Новейший высокоскоростной поезд Китая – Fuxing ("Фусин" или "Омоложение") – курсирует со скоростью до 350 км/ч.

Напомним, ранее Фокус писал, куда и за сколько домчат вас скоростные поезда в Японии, США и Китае.

В ноябре прошлого года Virgin Hyperloop впервые протестировала высокоскоростной пассажирский транспорт, в котором находились люди. Компания заявляет, что готова будет осуществлять перевозки на постоянной основе через 6 лет.