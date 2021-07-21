Китай побудував поїзд, здатний розігнатися до 600 км/год (відео)

Під час руху новий поїзд створює мало шуму, оскільки в нього немає коліс.

У Китаї 20 липня із заводського цеху виїхав потяг, максимальна проєктна швидкість якого складає 600 км/год. Агентство Xinhua назвало його найшвидшим наземним транспортом у світі, хоча це не зовсім так.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Головною особливістю поїзда є те, що в нього немає коліс. Це маглев — поїзд, що рухається на магнітній підвісці (подушці).

За даними Китайської залізничної корпорації CRRC, поїзд був самостійно розроблений Китаєм і є "останнім науково-технічним досягненням країни в галузі залізничного транспорту".

Проєкт високошвидкісного поїзда на магнітній підвісці був початий в жовтні 2016 року, в 2019 році був розроблений прототип поїзда, а в червні 2020 року були проведені успішні випробування.

Склад із пʼяти вагонів добре показав себе на випробувальній лінії на заводі, повідомила компанія.

За словами експертів із Південно-західного університету Цзяотун, у новому поїзді використовується технологія високотемпературного надпровідного магнітного поля, яка відрізняється від низькотемпературної технології, застосовуваної в Німеччині та Японії в їхніх потягах на магнітній підвісці.

Китайці стверджують, що їхня технологія вимагає більш легкого обладнання, яке дешевше у виробництві й експлуатації.

За словами головного інженера проєкту Дінга Сансан, поїзд може мати від 2 до 10 вагонів, кожен з яких вміщує не менше 100 пасажирів.

Він додав, що такий потяг є кращим рішенням для поїздок на відстані майже 1 500 км, він заповнює розрив між авіацією та наявними високошвидкісними поїздами.

На відміну від колісних поїздів, маглеви не торкаються під час руху землі. Тому під час руху відчувають менший опір і створюють мало шуму. "Вони можуть швидко запускатися і зупинятися, безпечні та добре долають підйоми", — сказав Хе Юньфен із CRRC Zhuzhou Electric.

Однак великим недоліком маглева є те, що вони вимагають облаштування спеціального шляху.

Новий поїзд буде введений в експлуатацію протягом 5-10 років, повідомив Лян Цзяньін, заступник генерального директора і головний інженер CRRC Qingdao Sifang, написала Daily Mail.

Китай працює над маглевами вже майже два десятиліття. У Шанхаї є коротка лінія магнітної підвіски протяжністю 30 км, відкрита в 2002 році. Вона зʼєднує аеропорт Пудун і центр міста. Потяги на ній можуть розганятися до 431 км/год — це найшвидша у світі система комерційних поїздів. Проєкт реалізований спільно з німецьким концерном Siemens.

За даними Daily Mail, Японія побудувала найшвидший поїзд у світі на сьогоднішній день, але ще не ввела його в комерційне використання. Поїзд на магнітній підвісці встановив світовий рекорд, досягнувши швидкості 603 км/год на експериментальному шляху в 2016 році.

[ + – ] Рекордний заїзд японського маглева

Китай має найбільшу в світі мережу високошвидкісних залізниць, яка, за даними Центрального телебачення Китаю, станом на 2019 рік становила 35 тисяч кілометрів — це дві третини світової протяжності подібних ліній.

Новітній високошвидкісний потяг Китаю — Fuxing ("Фусинь" або "Омолодження") — курсує зі швидкістю до 350 км/год.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, куди і за скільки домчать вас швидкісні потяги в Японії, США та Китаї.

У листопаді минулого року Virgin Hyperloop вперше протестувала високошвидкісний пасажирський транспорт, в якому знаходилися люди. Компанія заявляє, що готова буде здійснювати перевезення на постійній основі через 6 років.