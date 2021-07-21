Ученые рассказали, что делает мозг пока мы спим

В своем эксперименте эксперты разработали декодер, способный расшифровывать активность мозга в глубокой фазе сна и показать, чему она соответствует.

Чтобы понять, что делает наш мозг пока мы спим, ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), пишет Earth.com.

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Данные, собранные исследователями, показывают, что во время глубокого сна, когда мозг больше не обрабатывает внешние раздражители, он сортирует воспоминания.

Различные участки мозга взаимодействуют друг с другом для оценки наших воспоминаний, и только самые полезные из них остаются. Мозг расставляет приоритеты в воспоминаниях, с которыми связано вознаграждение, и они обычно сохраняются.

Исследователям еще до этого было известно, что воспоминания объединяются во время глубокого сна, но они также хотели больше узнать о роли эмоций в этом процессе.

"Чтобы выяснить, какие области мозга активируются во время сна и как эти регионы позволяют закрепить память, мы разработали декодер, способный расшифровывать активность мозга в глубокой фазе сна и показать, чему она соответствует. В частности, мы хотели посмотреть, в какой степени положительные эмоции играют роль в запоминании", — объяснил ведущий автор исследования Вирджини Стерпенич.

Ученые предложили группе людей сыграть в две игры в бодрствующем состоянии и наблюдали за работой их мозга. Они выбрали две игры потому, что те активировали разные части мозга. Кроме того, эксперты сфальсифицировали результаты (одна половина участников выиграла в первой игре, другая — во второй), чтобы мозг ассоциировал выигранную игру с положительными эмоциями.

Затем специалисты наблюдали за мозгом людей, пока они спали. Как оказалось, запись мозга спящих людей была очень похожа на запись мозга, когда они играли в игры. Так ученые выяснили, что во время сна мозг на самом деле сосредотачивались на том, чтобы вспомнить игру, в которой выиграл.

Исследователи пришли к выводу, что мозг усиливает положительные воспоминания, те, которые связаны с вознаграждением. Позже участников проверили, насколько хорошо они запомнили игры. Интересно то, что те люди, у которых при воспроизведении воспоминаний во сне активизировалось больше участков мозга, смогли лучше вспомнить игру.

Стерпенич отметил, что мозг очень четко переживал выигранную, а не проигранную игру, реактивируя области, используемые во время бодрствования.