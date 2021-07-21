Учені розповіли, що робить мозок, поки ми спимо

У своєму експерименті експерти розробили декодер, здатний розшифровувати активність мозку в глибокій фазі сну і показати, чому вона відповідає.

Щоб зрозуміти, що робить наш мозок, поки ми спимо, учені використовували електроенцефалографію (ЕЕГ) і функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ), пише Earth.com.

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Дані, зібрані дослідниками, показують, що під час глибокого сну, коли мозок більше не обробляє зовнішні подразники, він сортує спогади.

Різні ділянки мозку взаємодіють одне з одним для оцінки наших спогадів, і тільки найкорисніші з них залишаються. Мозок розставляє пріоритети в спогадах, з якими пов'язана винагорода, і вони зазвичай зберігаються.

Дослідникам ще до цього було відомо, що спогади об'єднуються під час глибокого сну, але вони також хотіли більше дізнатися про роль емоцій у цьому процесі.

"Щоб з'ясувати, які області мозку активуються під час сну і як ці регіони дозволяють закріпити пам'ять, ми розробили декодер, здатний розшифровувати активність мозку в глибокій фазі сну і показати, чому вона відповідає. Зокрема, ми хотіли подивитися, якою мірою позитивні емоції відіграють роль у запам'ятовуванні", — пояснив провідний автор дослідження Вірджіні Стерпеніч.

Учені запропонували групі людей зіграти у дві гри в бадьорому стані і спостерігали за роботою їхнього мозку. Вони вибрали дві гри тому, що ті активували різні частини мозку. Крім того, експерти сфальсифікували результати (одна половина учасників виграла в першій грі, інша — у другій), щоб мозок асоціював виграну гру з позитивними емоціями.

Потім фахівці спостерігали за мозком людей, поки вони спали. Як виявилося, запис мозку сплячих людей був дуже схожий на запис мозку, коли вони грали в ігри. Так учені з'ясували, що під час сну мозок насправді зосереджувався на тому, щоб згадати гру, у якій виграв.

Дослідники дійшли висновку, що мозок підсилює позитивні спогади, ті, які пов'язані з винагородою. Пізніше учасників перевірили, наскільки добре вони запам'ятали ігри. Цікаво те, що ті люди, у яких при відтворенні спогадів уві сні активізувалося більше ділянок мозку, змогли краще згадати гру.

Стерпеніч зазначив, що мозок дуже чітко переживав виграну, а не програну гру, реактивуючи ділянки, використовувані під час неспання.