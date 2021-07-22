Google, Amazon, McDonald`s, TikTok: в работе ряда сайтов по всему миру произошел сбой (фото)

Проблемы с доступом к сайтам наблюдались около часа, а точную причину специалисты сейчас назвать не могут.

В работе ряда американских и европейских сайтов наблюдались сбои. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector, отслеживающий неполадки в работе веб-сервисов.

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Неполадки наблюдались у Google, Steam, Netflix, TikTok, HBO Max, Amazon. Неполадки наблюдались около часа в промежутке с 18:40 до 19:40. Точная причина сбоев на данный момент неизвестна.

Как сообщает Akamai Technologies (компания предоставляет цифровые услуги и безопасность, — Фокус), сбои произошли точно не из-за кибератаки на их компанию. Они продолжают отслеживать ситуацию.

Фото: Скриншот

Проблемы с доступом в онлайн были и у Playstation Network, Steam, Epic Games Store.

[ + – ] сбои в Playstation Network Фото: Скриншот

[ + – ] сбои в Steam Фото: Скриншот

Как передает ТАСС, на сбои пожаловались также пользователи сервиса аренды жилья Airbnb и стриминговой платформы, пассажиры авиакомпании Delta Airlines, клиенты финансовой компании American Express.

На данный момент работа всех перечисленных сервисов восстановлены. Они работают без перебоев.

Напомним, в июне произошел сбой в работе ПриватБанка. У клиентов наблюдалось двойное списывание средств.

В начале июня наблюдался сбой у CNN, Paypal и ряда других. Проблемы с доступом были около часа.