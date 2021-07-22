Google, Amazon, McDonald`s, TikTok: у роботі низки сайтів у всьому світі стався збій (фото)

Проблеми з доступом до сайтів спостерігалися приблизно годину, а точну причину фахівці зараз назвати не можуть.

У роботі низки американських і європейських сайтів спостерігалися збої. Про це свідчать дані із сайту Downdetector, що відслідковує неполадки в роботі вебсервісів.

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Неполадки спостерігалися у Google, Steam, Netflix, TikTok, HBO Max, Amazon. Неполадки спостерігалися приблизно годину в проміжку з 18:40 до 19:40. Точна причина збоїв наразі невідома.

Як повідомляє Akamai Technologies (компанія надає цифрові послуги та безпеку, — Фокус), збої відбулися точно не через кібератаки на їхню компанію. Вони продовжують відстежувати ситуацію.

Фото: Скриншот

Проблеми з доступом в онлайн були й у Playstation Network, Steam, Epic Games Store.

[ + – ] Збої в Playstation Network Фото: Скриншот

[ + – ] Збої в Steam Фото: Скриншот

Як передає ТАСС, на збої поскаржилися також користувачі сервісу оренди житла Airbnb і стрімінгової платформи, пасажири авіакомпанії Delta Airlines, клієнти фінансової компанії American Express.

Наразі робота всіх перерахованих сервісів відновлена. Вони працюють без перебоїв.

Нагадаємо, в червні стався збій в роботі ПриватБанку. У клієнтів спостерігалося подвійне списування коштів.

На початку червня спостерігався збій у CNN, Paypal і низки інших. Проблеми з доступом тривали майже годину.