Как Дарт Вейдер. LG создала "умную" маску с микрофоном для усиления голоса

Система VoiceON действует лишь во время разговора и автоматически отключается для экономии заряда. Таким образом устройство может работать до 8 часов.

Компания LG усовершенствовала "умную" маску для очистки воздуха PuriCare, добавив микрофон и разговорный динамик. Об этом пишет издание New Atlas.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Первая версия PuriCare была обычным воздушным фильтром высокой эффективности (HEPA). Пользователи могли носить очиститель в виде маски, однако в ней было тяжело разговаривать — голос звучал очень приглушенно, поэтому тестировщикам приходилось снимать устройство. Новую версию LG сделали меньше, легче и оборудовали полезной "начинкой", исправляющей проблему.

[ + – ] Бета-модель маски PuriCare от LG Фото: LG

Компьютеризированная система VoiceON определяет, когда носитель говорит, и запускает микрофон с динамиком, которые усиливают голос. В другое время оборудование автоматически отключается для экономии заряда. Таким образом PuriCare дает почувствовать себя немного Дартом Вейдером из "Звездных войн", однако должна устранять эффект его тяжелого дыхания через шлем.

Разработчики уверяют, что усовершенствовали и другие элементы, представленные в прототипе. Емкость аккумулятор увеличена с 820 до 1000 мА, но учитывая новую голосовую систему, очиститель может работать все те же 8 часов. Полная зарядка занимает два часа и требует подключения по USB-кабелю. При этом общий вес устройства уменьшили со 126 граммов до 94 граммов.

[ + – ] Новая модель маски PuriCare от LG Фото: LG

В августе устройство поступит в продажу в Таиланде, а затем и в других странах мира после одобрения регуляторами, цена пока неизвестна. В настоящий момент компания продвигает свой новый продукт при помощи сборной Таиланда, которая надела PuriCare на Олимпийские игры в Токио. Пусть устройство выпускают на фоне пандемии, LG не позиционирует его, как защиту от коронавируса. Известно, что маски с фильтрами HEPA задерживают до 99,7% вирусов, но их подают исключительно как очистители воздуха, подходящие для тренировок на свежем воздухе.

"Усовершенствованный для лучшего дыхания при помощи продвинутых носимых технологий, более легкий, тонкий и улучшенный носимый воздухоочиститель PuriCare, удовлетворит потребности всех, кто требует максимального удобства и комфорта, не пренебрегая стилем и чистотой воздуха", — пишет LG на официальном сайте.

Ранее Razer представила "самую умную" маску от Covid-19. Компания разработала многоразовые респираторы Project Hazel с подсветкой, громкоговорителем и прозрачным корпусом, который планируют выпустить в конце 2021 года ограниченной серией. Впервые устройство показали в январе, но с тех пор значительно его усовершенствовали.

Рэпер Will.i.am представил свою защитную маску со встроенными наушниками и подсветкой. По словам бывшего участника Black Eyed Peas, во время авиаперелета он заметил, что традиционные респираторы мешают слушать музыку и носить очки, поэтому решил создать Xupermask в сотрудничестве с дизайнером космических костюмов Хосе Фернандесом.