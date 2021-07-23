Як Дарт Вейдер. LG створила "розумну" маску з мікрофоном для посилення голосу

Система VoiceON діє лише під час розмови й автоматично відключається для економії заряду. Так пристрій може працювати до 8 годин.

Компанія LG удосконалила "розумну" маску для очищення повітря PuriCare, додавши мікрофон і розмовний динамік. Про це пише видання New Atlas.

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Перша версія PuriCare була звичайним повітряним фільтром високої ефективності (HEPA). Користувачі могли носити очищувач у вигляді маски, однак у ній було важко розмовляти — голос звучав дуже приглушено, тому тестувальникам доводилося знімати пристрій. Нову версію LG зробили меншою, легшюо та обладнали корисною "начинкою", що виправляє проблему.

[ + – ] Бета-модель маски PuriCare від LG Фото: LG

Компʼютеризована система VoiceON визначає, коли носій каже, і запускає мікрофон із динаміком, які посилюють голос. В інший час обладнання автоматично відключається для економії заряду. Так PuriCare дозволяє відчути себе трохи Дартом Вейдером із "Зоряних воєн", однак повинна усувати ефект його важкого дихання через шолом.

Розробники запевняють, що удосконалили й інші елементи, представлені в прототипі. Ємність акумулятора збільшена з 820 до 1 000 мА, але з огляду на нову голосову систему, очищувач може працювати всі ті ж 8 годин. Повна зарядка триває дві години і вимагає підключення по USB-кабелю. При цьому загальну вагу пристрою зменшили зі 126 грамів до 94 грамів.

[ + – ] Нова модель маски PuriCare від LG Фото: LG

У серпні пристрій надійде в продаж у Таїланді, а потім і в інших країнах світу після схвалення регуляторами, ціна поки невідома. Наразі компанія просуває свій новий продукт за допомогою збірної Таїланду, яка одягла PuriCare на Олімпійські ігри в Токіо. Нехай пристрій випускають на тлі пандемії, LG не позиціонує його, як захист від коронавірусу. Відомо, що маски з фільтрами HEPA затримують до 99,7% вірусів, але їх подають виключно як очисники повітря, які підходять для тренувань на свіжому повітрі.

"Удосконалений для кращого дихання за допомогою просунутих технологій, що носяться, більш легкий, тонкий і покращений очисник повітря PuriCare, який можна носити, задовольнить потреби всіх, хто потребує максимальної зручності та комфорту, не нехтуючи стилем і чистотою повітря", — пише LG на офіційному сайті.

Раніше Razer представила "найрозумнішу" маску від Covid-19. Компанія розробила багаторазові респіратори Project Hazel із підсвічуванням, гучномовцем і прозорим корпусом, який планують випустити наприкінці 2021 року обмеженою серією. Вперше пристрій показали в січні, але з тих пір значно його вдосконалили.

Репер Will.i.am представив свою захисну маску з вбудованими навушниками і підсвічуванням. За словами колишнього учасника Black Eyed Peas, під час авіаперельоту він зауважив, що традиційні респіратори заважають слухати музику і носити окуляри, тому вирішив створити Xupermask у співпраці з дизайнером космічних костюмів Хосе Фернандесом.