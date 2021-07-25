Появление специфических лекарств от коронавируса особенно ждут люди, которые не хотят вакцинироваться.

Фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения коронавируса. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее эта компания помогла разработать популярный препарат для борьбы с холестерином крестор.

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По данным компании, ее новое лекарство выполнено в виде таблеток, которые нужно принимать раз в день. Они должны нейтрализовать вирус в течение пяти дней.

Ожидается, что испытания продолжатся до начала 2022 года. В них первоначально примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позднее число испытуемых будет увеличено.

В случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с какой-либо крупной международной корпорацией с целью распространения лекарства по всему миру.

Фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения коронавируса. В частности, Pfizer заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке уже в этом году. Она готовится начать испытания с участием 2000 пациентов.

The Wall Street Journal отмечает, что эти компании стремятся заполнить один из самых больших пробелов в борьбе с пандемией. Многие люди не хотят вакцинироваться, а заболевания могут возникать и у тех, кому сделали прививки.

Существующие лекарства от коронавируса, в том числе введенный Gilead Sciences препарат ремдесивир, обычно следует применять в больницах, и они ограниченно эффективны. Другие лекарства, которые можно назначать в больницах, включают препараты с моноклональными антителами, такие как производимый Regeneron Pharmaceuticals и стероид дексаметазон. Эти лекарства довольно дорогие.

Напомним, в Украине вскоре появятся препараты, которые оказывают непосредственное воздействие на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В сентябре 2020 года польская компания Biomed объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом людей.