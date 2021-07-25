Японська компанія почала випробування специфічного препарату для лікування коронавірусу

Появу специфічних ліків від коронавірусу особливо чекають люди, які не хочуть вакцинуватися.

Фармацевтична компанія Shionogi приступила до випробувань на людях препарату для лікування коронавірусу. Про це повідомила газета The Wall Street Journal. Раніше ця компанія допомогла розробити популярний препарат для боротьби з холестерином крестор.

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За даними компанії, її нові ліки виконано у вигляді таблеток, які потрібно приймати раз в день. Вони повинні нейтралізувати вірус протягом пʼяти днів.

Очікується, що випробування триватимуть до початку 2022 року. У них спочатку візьмуть участь від 50 до 100 жителів Японії. Пізніше число учасників буде збільшено.

У разі успіху компанія розраховує почати співпрацю з будь-якої великої міжнародної корпорацією з метою поширення ліків по всьому світу.

Фармацевтична група Merck і компанія Pfizer раніше також почали тестувати препарати для лікування коронавірусу. Зокрема, Pfizer заявила, що її таблетки для прийому двічі на день можуть зʼявитися на ринку вже цього року. Вона готується почати випробування за участю 2000 пацієнтів.

The Wall Street Journal відзначає, що ці компанії прагнуть заповнити одну з найбільших прогалин у боротьбі з пандемією. Багато людей не хочуть вакцинуватися, а захворювання можуть виникати і у тих, кому зробили щеплення.

Існуючі ліки від коронавірусу, в тому числі введений Gilead Sciences препарат ремдесівір, звичайно треба застосовувати в лікарнях, і вони обмежено ефективні. Інші ліки, які можна призначати в лікарнях, включають препарати з моноклональними антитілами, такі як вироблений Regeneron Pharmaceuticals і стероїд дексаметазон. Ці ліки досить дорогі.

Нагадаємо, в Україні незабаром зʼявляться препарати, які надають безпосередній вплив на коронавірус. Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

У вересні 2020 року польська компанія Biomed оголосила про створення першого в світі ліки від COVID-19, створеного на основі плазми крові перехворілих на коронавірус людей.