Неудача обернулась удачей. NASA выяснили причину провала с забором грунта на Марсе

Такое развитие событий ученые не предусматривали во время подготовки к взятию проб с поверхности Красной планеты.

Марсоход Perseverance, целью которого является поиск внеземной жизни на Марсе, осуществил первую попытку взять образцы породы. Он с помощью специального устройства сделал отверстие в поверхности, но после того, как камера марсохода проверила наличие образца в специальной трубке, там ничего не оказалось. Несколько дней ученые пытались выяснить причину и наконец нашли возможный ответ, сообщает wired.com

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[ + – ] Отверстие, которое сделал в поверхности Марса Perseverance Фото: NASA

Первый вариант

К настоящему времени у ученых есть несколько ответов на то, что могло пойти не так, говорит Кэти Стэк Морган из Лаборатории реактивного движения NASA.

"Процесс кэширования образцов прошел успешно, но в трубке не оказалось породы", — говорит она. "Мы выполнили все шаги безупречно и успешно, но как оказалось так, что в трубе нет образцов грунта и вообще ничего?"

Одним из ответов было, что марсоход просто уронил образец грунта. Но на поверхности не было обломков. Кроме того, по словам Стэк Морган, трубка была "очень чистой, что говорит о том, что, возможно, в трубку никогда ничего и не попадало".

Второй вариант, более вероятный

Теперь ученые NASA считают, что образец грунта на самом деле был измельчен в процессе бурения, а затем рассыпался в отверстие. "Это объясняет, почему мы не видим никаких обломков в отверстии и на поверхности рядом", — говорит Стэк Морган. "Мы пытаемся понять, как так произошло, потому как такую вероятность во время испытаний инженеры не наблюдали".

Марсоход Perseverance попытался взять пробу грунта в кратере Езеро, в котором раньше было озеро, а значит там могли быть древние микробы. Кроме этого марсоход может предоставить данные о геологической историии Марса. В то время как марсоход Curiosity может только измельчать добытую с поверхности породу, ученым на земле нужен целый кусок, чтобы его можно было изучить на предмет наличия признаков микробной жизни. Некоторые микробы, например, оставляют после себя характерные минералы.

[ + – ] Тень от марсохода падает на место бурения Фото: NASA

Процесс отбора проб

Для Perseverance процесс бурения фактически начинается внутри марсохода, в секции, называемой сборкой адаптивного кэширования. Здесь роботизированная рука извлекает трубку из хранилища и вставляет ее в сверло. Затем происходит процесс бурения поверхности и в трубку попадает образец грунта. После того как трубка заполняется, рука отправляет трубку в хранилище и берет новую и так много раз. После заполнения трубки камера марсохода проверяет все ли в порядке. Именно благодаря снимкам ученые и узнали, что там нет необходимого образца.

По плану марсоход должен собрать около трех десятков образцов во время движения по Марсу. Все пробы грунта будут находится внутри марсохода пока их не заберет и не доставит на Землю следующий космический аппарат.

Неудача обернулась удачей

Ученые считают, что неудачная попытка взятия проб, на самом деле может быть на руку исследователям. Во время поиска ответа на вопрос "Почему так произошло?", ученые предположили, что порода, в которой было сделано отверстие, была либо осадочной, либо базальтовой (кристаллизованной магмой). Учитывая, как порода вела себя при бурении, ученые склоняются к базальту, который кристаллизуется на глубине с образованием крупных кристаллов. Кроме возможного наличия признаков микробной жизни, ученые благодаря базальту смогут определить, когда магма превратилась в твердую породу.

"У нас теперь есть не только возможность найти признаки жизни, но узнать, когда именно кратер Езеро был обитаем", говорит Стэк Морган.

NASA еще не объявило дату, когда марсоход совершит вторую попытку бурения для отбора проб грунта уже в другом месте, но ученые говорят, что там порода будет больше согласоваться с их опытом испытаний на Земле.