Невдача обернулася успіхом. NASA з'ясували причину провалу з забором ґрунту на Марсі

Такий розвиток подій учені не передбачали під час підготовки до взяття проб із поверхні Червоної планети.

Марсохід Perseverance, метою якого є пошук позаземного життя на Марсі, здійснив першу спробу взяти зразки породи. Він за допомогою спеціального пристрою зробив отвір у поверхні, але після того, як камера марсохода перевірила наявність зразка в спеціальній трубці, там нічого не виявилося. Кілька днів учені намагалися з'ясувати причину і нарешті знайшли можливу відповідь, повідомляє wired.com

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[ + – ] Отвір, який зробив у поверхні Марса Perseverance Фото: ISS

Перший варіант

До теперішнього часу в учених є декілька відповідей на те, що могло піти не так, каже Кеті Стек Морган із Лабораторії реактивного руху NASA.

"Процес кешування зразків пройшов успішно, але в трубці не виявилося породи, — говорить вона. — Ми виконали всі кроки бездоганно й успішно, але як виявилося так, що в трубі немає зразків грунту і взагалі нічого?"

Одним із відповідей було те, що марсохід просто впустив зразок ґрунту. Але на поверхні не було уламків. Крім того, за словами Стек Морган, трубка була "дуже чистою, що говорить про те, що, можливо, в трубку ніколи нічого й не попадало".

Другий варіант, більш імовірний

Тепер учені NASA вважають, що зразок ґрунту насправді був подрібнений у процесі буріння, а потім розсипався в отвір. "Це пояснює, чому ми не бачимо ніяких уламків в отворі та на поверхні поруч, — говорить Стек Морган. — Ми намагаємося зрозуміти, як так сталося, тому що таку ймовірність під час випробувань інженери не спостерігали".

Марсохід Perseverance спробував взяти пробу ґрунту в кратері Езеро, у якому раніше було озеро, а значить, там могли бути стародавні мікроби. Крім цього, марсохід може надати дані про геологічну історію Марса. У той час як марсохід Curiosity може тільки подрібнювати добуту з поверхні породу, вченим на землі потрібен цілий шматок, щоб його можна було вивчити на предмет наявності ознак мікробного життя. Деякі мікроби, наприклад, залишають після себе характерні мінерали.

[ + – ] Тінь від марсохода падає на місце буріння Фото: ISS

Процес відбору проб

Для Perseverance процес буріння фактично починається всередині марсохода, в секції, званої складанням адаптивного кешування. Тут роботизована рука витягує трубку зі сховища та вставляє її в свердло. Потім відбувається процес буріння поверхні, і в трубку потрапляє зразок ґрунту. Після того, як трубка заповнюється, рука відправляє трубку в сховище, бере нову і так багато разів. Після заповнення трубки камера марсохода перевіряє, чи все в порядку. Саме завдяки знімкам вчені й дізналися, що там немає необхідного зразка.

За планом марсохід повинен зібрати близько трьох десятків зразків під час руху по Марсу. Всі проби ґрунту будуть перебувати всередині марсохода, поки їх не забере і не привезе на Землю наступний космічний апарат.

Невдача обернулася успіхом

Учені вважають, що невдала спроба взяття проб насправді може бути на руку дослідникам. Під час пошуку відповіді на питання "Чому так сталося?", вчені припустили, що порода, в якій було зроблено отвір, була або осадовою, або базальтовою (кристалізованою магмою). З огляду на те, як порода поводилася при бурінні, вчені схиляються до базальту, який кристалізується на глибині з утворенням великих кристалів. Крім можливої наявності ознак мікробного життя, вчені завдяки базальту зможуть визначити, коли магма перетворилася на тверду породу.

"У нас тепер є не тільки можливість знайти ознаки життя, але дізнатися, коли саме кратер Езеро був заселеним", — говорить Стек Морган.

NASA ще не оголосило дату, коли марсохід зробить другу спробу буріння для відбору проб ґрунту вже в іншому місці, але вчені кажуть, що там порода буде більше узгоджуватися з їхнім досвідом випробувань на Землі.