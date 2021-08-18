В Помпеях нашли останки древнеримской знаменитости

Маркус Венериус Секундио был богатым вольноотпущенником, который ставил пьесы на греческом языке

В знаменитых Помпеях археологи сделали неожиданное открытие на закрытом для туристов некрополе Порто Сарно. Раскопали гробницу местной знаменитости – богача и бывшего раба Маркуса Венериуса Секундио, который прославился постановками пьес на греческом языке. Об этом пишет Pompeii — Parco Archeologico.

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Маркус Венериус умер задолго до извержения Везувия и был похоронен без кремации, что было странно для древнеримской культуры того времени. Тогда тела обычно сжигали, и только детей хоронили без кремации.

[ + – ] Гробница Маркуса Венериуса Секундио Фото: Pompeii — Parco Archeologico

На момент смерти ему было около 60 лет и его тело мумифицировалось, на черепе даже сохранились клочки седых волос.

Археологи считают, что это один из наиболее хорошо сохранившихся скелетов в Помпеях, если не считать жертв извержения.

[ + – ] Гробница Маркуса Венериуса Секундио Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Команда ученых из Археологического парка Помпей заявила, что это открытие проливает свет на культурную жизнь города.

Ведь, как выяснилось, Маркус был местной знаменитостью. Он был рабом, однако, получив свободу, разбогател и прославился тем, что ставил пьесы на греческом языке. Что свидетельствует о том, что это язык активно использовался местными жителями наряду с латынью.

Его имя часто упоминалось в записях того времени, касающихся Помпей. Например, он упоминается в архиве местного банкира Цецилия Джоконда, который владел виллой на Виа Везувио. И был хранителем Храма Венеры.

После смерти Маркус был удостоен каменной гробницы, расписанной изображениями цветов, причем некоторые из этих росписей еще можно разобрать. Рядом с гробницей были обнаружены несколько погребальных урн. В частности красивый сосуд из дорогого синего стекла, в котором покоились останки римлянки по имени Новиа Амабилис.

[ + – ] Надгробие римлянки по имени Новиа Амабилис

[ + – ] Погребальная урна у гробницы Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Напомним извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило Помпеи, Оплонтис и Стабию, а Геркуланум был уничтожен селевым потоком. Погибло более 10 тысяч человек и их останки находят до сих пор. Ученые полагают, что так называемый пирокластический поток из застывших кусков лавы, вулканического пепла и горячих газов обрушился на город и убил его жителей за 15 минут.

В мае 2021 года археологи обнаружили целую улицу роскошных вилл с балконами, а для туристов открыли древнеримскую закусочную, которая в последний раз работала более двух тысяч лет назад.