У Помпеях знайшли останки давньоримської знаменитості

Маркус Венеріус Секундіо був багатим вільновідпусником, який ставив п'єси грецькою мовою

У знаменитих Помпеях археологи зробили несподіване відкриття на закритому для туристів некрополі Порто Сарно. Розкопали гробницю місцевої знаменитості — багатія і колишнього раба Маркуса Венеріуса Секундіо, який прославився постановками п'єс грецькою мовою. Про це пише Pompeii — Parco Archeologico.

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Маркус Венеріус помер задовго до виверження Везувію і був похований без кремації, що було дивно для давньоримської культури того часу. Тоді тіла зазвичай спалювали, і тільки дітей ховали без кремації.

[ + – ] Гробниця Маркуса Венеріуса Секундіо Фото: Pompeii — Parco Archeologico

На момент смерті йому було близько 60 років, і його тіло муміфікувалося, на черепі навіть збереглися клаптики сивого волосся.

Археологи вважають, що це один з найбільш добре збережених кістяків у Помпеях, якщо не брати до уваги жертв виверження.

[ + – ] Гробниця Маркуса Венеріуса Секундіо Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Команда вчених з Археологічного парку Помпей заявила, що це відкриття проливає світло на культурне життя міста.

Адже, як з'ясувалося, Маркус був місцевою знаменитістю. Він був рабом, однак, отримавши свободу, розбагатів і прославився тим, що ставив п'єси грецькою мовою. Що свідчить про те, що ця мова активно використовувалася місцевими жителями разом з латиною.

Його ім'я часто згадувалося в записах того часу, що стосуються Помпей. Наприклад, він згадується в архіві місцевого банкіра Цецилія Джоконда, який володів віллою на Віа Везувіо. І був хранителем Храму Венери.

Після смерті Маркус був удостоєний кам'яної гробниці, розписаної зображеннями квітів, причому деякі з цих розписів ще можна розібрати. Поруч із гробницею були виявлені кілька похоронних урн. Зокрема красиву посудину з дорогого синього скла, у якій спочивали останки римлянки на ім'я Новіа Амабіліс.

[ + – ] Надгробок римлянки на ім'я Новіа Амабіліс

[ + – ] Похоронна урна біля гробниці Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Нагадаємо, виверження Везувію в 79 році нашої ери зруйнувало Помпеї, Оплонтіс і Стабію, а Геркуланум був знищений селевим потоком. Загинуло понад 10 тисяч осіб, і їхні останки знаходять досі. Учені вважають, що так званий пірокластичний потік із застиглих шматків лави, вулканічного попелу і гарячих газів обрушився на місто і вбив його жителів за 15 хвилин.

У травні 2021 року археологи виявили цілу вулицю розкішних вілл з балконами, а для туристів відкрили давньоримську закусочну, яка востаннє працювала понад дві тисячі років тому.