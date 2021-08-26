Смартфон Samsung Galaxy A21 загорелся в салоне американского самолета, пострадали два человека (видео)
Загоревшийся мобильник стал причиной экстренной посадки и эвакуации всех пассажиров рейса авиакомпании Alaska Airlines из Нового Орлеана в Сиэтл.
В салоне пассажирского самолета компании Alaska Airlines, совершавшего рейс из Нового Орлеана в Сиэтл, у одного из пассажиров загорелся телефон Samsung Galaxy A21, что стало причиной экстренной посадки в аэропорту Сиэтл – Такома, сообщают в администрации аэропорта.
В комментариях изданию The Seattle Times представитель порта Керри Купер сообщил, что телефон сгорел до неузнаваемости, но владелец назвал модель устройства — Samsung Galaxy A21. Причиной возгорания, по всей видимости, была неисправность батареи. Для локализации пожара экипаж использовал огнетушители и специальные огнеупорные пакеты для аккумуляторов, тем не менее, из-за густого дыма пришлось эвакуировать 128 человек и весь экипаж воздушного судна.
В свою очередь представители компании Samsung обеспокоены происшествием и пообещали провести внутреннее расследование. В случае доказательства факта конструктивных неполадок смартфона, компания может снять устройство с продаж и отозвать все находящиеся на руках пользователей модели.
Это не первый случай самовозгорания телефонов Samsung в транспорте. В 2016 году после серии похожих инцидентов с телефоном Samsung Galaxy Note 7 Минтранс США и несколько крупнейших авиакомпаний запретили проносить конкретную модель телефона на борт. Причиной возгорания телефонов стали проблемы в конструкции батареи. Тогда компания пыталась решить проблему заменой батареи, однако позднее сняла модель с продажи.
Смартфон начального уровня Samsung Galaxy A21 был представлен летом 2020 года. Эта модель попала в наш обзор топ 15 лучших бюджетных смартфонов.
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