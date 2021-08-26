Смартфон Samsung Galaxy A21 загорівся в салоні американського літака, постраждали дві людини (відео)

Мобільник, що загорівся, став причиною екстреної посадки й евакуації всіх пасажирів рейсу авіакомпанії Alaska Airlines з Нового Орлеана в Сіетл.

У салоні пасажирського літака компанії Alaska Airlines, що здійснював рейс з Нового Орлеана в Сіетл, в одного з пасажирів загорівся телефон Samsung Galaxy A21, що стало причиною екстреної посадки в аеропорту Сіетл — Такома, повідомляють в адміністрації аеропорту.

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У коментарях виданню The Seattle Times представник порту Керрі Купер повідомив, що телефон згорів до невпізнання, але власник назвав модель пристрою — Samsung Galaxy A21. Причиною загоряння, як видно, була несправність батареї. Для локалізації пожежі екіпаж використовував вогнегасники і спеціальні вогнетривкі пакети для акумуляторів, тим не менш, через густий дим довелося евакуювати 128 чоловік і весь екіпаж повітряного судна.

У свою чергу представники компанії Samsung стурбовані подією і пообіцяли провести внутрішнє розслідування. У разі доведення факту конструктивних неполадок смартфона, компанія може зняти пристрій з продажів і відкликати всі моделі на руках користувачів.

Це не перший випадок самозаймання телефонів Samsung у транспорті. У 2016 році після серії схожих інцидентів з телефоном Samsung Galaxy Note 7 Мінтранс США і кілька найбільших авіакомпаній заборонили проносити конкретну модель телефону на борт. Причиною загоряння телефонів стали проблеми в конструкції батареї. Тоді компанія намагалася вирішити проблему заміною батареї, проте пізніше зняла модель з продажу.

Смартфон початкового рівня Samsung Galaxy A21 був представлений влітку 2020 року. Ця модель потрапила в наш огляд топ 15 кращих бюджетних смартфонів.

Також нагадуємо, що Samsung нещодавно анонсувала нове покоління своїх смартфонів.