Безос начал инвестировать в технологии увеличения продолжительности жизни

Технологию перепрограммирования клеток называют "эликсиром жизни". Воодушевленные ученые утверждают, что "старение не является необратимым процессом".

Бывший генеральный директор Amazon, самый богатый человек в мире 57-летний Джефф Безос стал одним из инвесторов в Altos Labs. Этот стартап из Кремниевой долины работает над технологиями омоложения клеток для продления жизни, сообщило издание MIT Technology Review.

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Основал стартап год назад Юрий Мильнер, российский технологический миллиардер.

Altos Labs работает над так называемой технологией перепрограммирования, методом превращения взрослых специализированных клеток в стволовые клетки, которые могут превратиться в любые клетки.

Считается, что такое перепрограммирование имеет большой потенциал для лечения потери зрения, травм спинного мозга, травм головного мозга, возрастных дегенераций разных органов. Еще в 2018 году биохимик из Института Солка Хуан Карлос Изписуа Бельмонте назвал его "эликсиром жизни" и сказал, что "старение не является необратимым процессом".

В 2019 году Бельмонте входил в группу, которая создала в Китае гибриды обезьяны и человека. Теперь Бельмонте собирается присоединиться к Altos Labs. К сотрудникам стартапа присоединяются и другие выдающиеся ученые, в том числе Стив Хорват, генетик из Калифорнийского университета, который разработал способ определения старения клеток по их молекулярным маркерам. Шинья Яманака, получивший Нобелевскую премию за свою работу по перепрограммированию в 2012 году, возглавит консультативный совет Altos Labs. Об этом написало SBC News.

Сообщая в 2020 году акционерам Amazon о своей будущей отставке с поста главы компании, Безос писал, что предотвращение смерти станет одной из задач, которой он намерен заниматься дальше.

В настоящее время Безос владеет долями в нескольких других стартапах, проводящих клеточные исследования: Nautilus Biotechnology, Sana Biotechnology, Denali Therapeutics и Juno Therapeutics. Вместе с другим технологическим миллиардером Питером Тилем он также инвестировал в Unity Biotechnology – стартап, разрабатывающий технологию для замедления старения на клеточном уровне.

Проект предотвращения смерти сейчас весьма популярен в Кремниевой долине. В 2013 году Google запустила Calico, лабораторию исследований и разработок для лечения старения. Через год она предложила 1 млн долларов для исследователей, которые могли бы сделать старые организмы молодыми или продлить жизнь живых существ на 50%.

Сейчас исследователи из 50 стран могут выиграть около 30 млн долларов в виде грантов, которые можно получить в рамках программы "Здоровое долголетие" Национальной академии медицины.

Нир Барзилай, директор Института исследований старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, ожидает, что в этом году в науку, продлевающую жизнь, будет инвестировано 4,5 млрд долларов.

Altos Labs собирается открыть несколько институтов в США, Великобритании и Японии. Она набирает большой штат университетских ученых с щедрыми зарплатами, обещая, что они смогут вести "неограниченные исследования" того, как клетки стареют, и как обратить этот процесс вспять.

Журнал Nature 23 августа опубликовал результаты исследования, в ходе которого клетки с кончика хвоста мыши были перепрограммированы и стали способными заместить клетки ее сердечной мышцы, пострадавшие от инфаркта.

Напомним, 5 июля, в годовщину образования корпорации Amazon, Безос официально ушел с должности ее генерального директора.

Безос анонсировал еще два запуска космического корабля New Shepard в космос до конца 2021 года.