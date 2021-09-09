Безос начал инвестировать в технологии увеличения продолжительности жизни
Технологию перепрограммирования клеток называют "эликсиром жизни". Воодушевленные ученые утверждают, что "старение не является необратимым процессом".
Бывший генеральный директор Amazon, самый богатый человек в мире 57-летний Джефф Безос стал одним из инвесторов в Altos Labs. Этот стартап из Кремниевой долины работает над технологиями омоложения клеток для продления жизни, сообщило издание MIT Technology Review.
Основал стартап год назад Юрий Мильнер, российский технологический миллиардер.
Altos Labs работает над так называемой технологией перепрограммирования, методом превращения взрослых специализированных клеток в стволовые клетки, которые могут превратиться в любые клетки.
Считается, что такое перепрограммирование имеет большой потенциал для лечения потери зрения, травм спинного мозга, травм головного мозга, возрастных дегенераций разных органов. Еще в 2018 году биохимик из Института Солка Хуан Карлос Изписуа Бельмонте назвал его "эликсиром жизни" и сказал, что "старение не является необратимым процессом".
В 2019 году Бельмонте входил в группу, которая создала в Китае гибриды обезьяны и человека. Теперь Бельмонте собирается присоединиться к Altos Labs. К сотрудникам стартапа присоединяются и другие выдающиеся ученые, в том числе Стив Хорват, генетик из Калифорнийского университета, который разработал способ определения старения клеток по их молекулярным маркерам. Шинья Яманака, получивший Нобелевскую премию за свою работу по перепрограммированию в 2012 году, возглавит консультативный совет Altos Labs. Об этом написало SBC News.
Сообщая в 2020 году акционерам Amazon о своей будущей отставке с поста главы компании, Безос писал, что предотвращение смерти станет одной из задач, которой он намерен заниматься дальше.
В настоящее время Безос владеет долями в нескольких других стартапах, проводящих клеточные исследования: Nautilus Biotechnology, Sana Biotechnology, Denali Therapeutics и Juno Therapeutics. Вместе с другим технологическим миллиардером Питером Тилем он также инвестировал в Unity Biotechnology – стартап, разрабатывающий технологию для замедления старения на клеточном уровне.
Проект предотвращения смерти сейчас весьма популярен в Кремниевой долине. В 2013 году Google запустила Calico, лабораторию исследований и разработок для лечения старения. Через год она предложила 1 млн долларов для исследователей, которые могли бы сделать старые организмы молодыми или продлить жизнь живых существ на 50%.
Сейчас исследователи из 50 стран могут выиграть около 30 млн долларов в виде грантов, которые можно получить в рамках программы "Здоровое долголетие" Национальной академии медицины.
Нир Барзилай, директор Института исследований старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, ожидает, что в этом году в науку, продлевающую жизнь, будет инвестировано 4,5 млрд долларов.
Altos Labs собирается открыть несколько институтов в США, Великобритании и Японии. Она набирает большой штат университетских ученых с щедрыми зарплатами, обещая, что они смогут вести "неограниченные исследования" того, как клетки стареют, и как обратить этот процесс вспять.
Журнал Nature 23 августа опубликовал результаты исследования, в ходе которого клетки с кончика хвоста мыши были перепрограммированы и стали способными заместить клетки ее сердечной мышцы, пострадавшие от инфаркта.
Напомним, 5 июля, в годовщину образования корпорации Amazon, Безос официально ушел с должности ее генерального директора.
Безос анонсировал еще два запуска космического корабля New Shepard в космос до конца 2021 года.