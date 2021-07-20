Безос анонсировал новые запуски New Shepard в 2021 году (видео)

До конца нынешнего года предполагается еще два запуска корабля с людьми на борту. В самой компании хотят достичь высокой частоты пусков New Shepard.

Самый богатый человек в мире Джефф Безос анонсировал еще два запуска космического корабля New Shepard в космос до конца 2021 года. Об этом он заявил на пресс-конференции после успешного приземления.

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По словам бизнесмена, пуски будут с людьми на борту. В нынешнем году их будет еще два, но он не уверен, будут ли такие запуски в 2022 году.

"Мы решим, какой постепенно станет частота запусков. Мы хотим, чтобы она была очень высокой", — заявил Безос.

[ + – ] Приземление корабля

Отметим, что сегодня, 20 июля, состоялся успешный пуск корабля в космос. На борту New Shepard находился сам Джеф Безос с братом Марком, 92-летняя летчица-испытатель Уолли Фанк, а также 18-летний парень Дээмен, которому купил билет отец.

Напомним, Джефф Безос и еще три члена экипажа космического корабля New Shepard полетели в космос. Они поднялись на высоту более 107 км. Весь полет продлился чуть больше 10 минут. Позднее Безос опубликовал видео из кабины корабля, где они находились в невесомости.

Ранее сообщалось о том, как Blue Origin тренировала Безоса к полету в космос.