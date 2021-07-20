Безос анонсував нові запуски New Shepard у 2021 році (відео)

До кінця нинішнього року передбачається ще два запуски корабля з людьми на борту. У самій компанії хочуть досягти високої частоти пусків New Shepard.

Найбагатша людина у світі Джефф Безос анонсував ще два запуски космічного корабля New Shepard у космос до кінця 2021 року. Про це він заявив на пресконференції після успішного приземлення.

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За словами бізнесмена, пуски будуть з людьми на борту. У нинішньому році їх буде ще два, але він не впевнений, чи будуть такі запуски у 2022 році.

"Ми вирішимо, яка поступово стане частота запусків. Ми хочемо, щоб вона була дуже високою", — заявив Безос.

[ + – ] Приземлення корабля

Зазначимо, що сьогодні, 20 липня, відбувся успішний пуск корабля в космос. На борту New Shepard перебував сам Джеф Безос з братом Марком, 92-річна льотчиця-випробувач Воллі Фанк, а також 18-річний хлопець Демен, якому купив квиток батько.

Нагадаємо, Джефф Безос і ще три члени екіпажу космічного корабля New Shepard полетіли в космос. Вони піднялися на висоту понад 107 км. Весь політ тривав трохи більше 10 хвилин. Пізніше Безос опублікував відео з кабіни корабля, де вони перебували в невагомості.

Раніше повідомлялося про те, як Blue Origin тренувала Безоса до польоту в космос.