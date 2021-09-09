Безос почав інвестувати в технології збільшення тривалості життя

Технологію перепрограмування клітин називають "еліксиром життя". Натхнені вчені стверджують, що "старіння не є незворотнім процесом".

Колишній генеральний директор Amazon, найбагатша людина в світі 57-річний Джефф Безос став одним з інвесторів в Altos Labs. Цей стартап із Кремнієвої долини працює над технологіями омолодження клітин для продовження життя, повідомило видання MIT Technology Review.

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Заснував стартап рік тому Юрій Мільнер, російський технологічний мільярдер.

Altos Labs працює над так званою технологією перепрограмування, методом перетворення дорослих спеціалізованих клітин в стовбурові клітини, які можуть перетворитися в будь-клітини.

Вважається, що таке перепрограмування має великий потенціал для лікування втрати зору, травм спинного мозку, травм головного мозку, вікових дегенерацій різних органів. Ще в 2018 році біохімік з Інституту Солка Хуан Карлос Ізпісуа Бельмонте назвав його "еліксиром життя" і сказав, що "старіння не є незворотнім процесом".

У 2019 Бельмонте входив до групи, яка створила в Китаї гібриди мавпи і людини. Тепер Бельмонте збирається приєднатися до Altos Labs. До співробітників стартапу приєднуються й інші видатні вчені, зокрема Стів Хорват, генетик із Каліфорнійського університету, який розробив спосіб визначення старіння клітин за їхніми молекулярними маркерами. Шинья Яманака, який отримав Нобелівську премію за свою роботу з перепрограмування в 2012 році, очолить консультативну раду Altos Labs. Про це написало SBC News.

Повідомляючи в 2020 році акціонерам Amazon про свою майбутню відставку з поста глави компанії, Безос писав, що запобігання смерті стане одним із завдань, яким він має намір займатися далі.

Наразі Безос володіє частками в декількох інших стартапах, які проводять клітинні дослідження: Nautilus Biotechnology, Sana Biotechnology, Denali Therapeutics і Juno Therapeutics. Разом з іншим технологічним мільярдером Пітером Тілем він також інвестував у Unity Biotechnology — стартап, який розробляє технологію для уповільнення старіння на клітинному рівні.

Проєкт запобігання смерті зараз дуже популярний у Кремнієвій долині. У 2013 році Google запустила Calico, лабораторію досліджень і розробок для лікування старіння. Через рік вона запропонувала 1 млн доларів для дослідників, які могли б зробити старі організми молодими або продовжити життя живих істот на 50%.

Зараз дослідники з 50 країн можуть виграти майже 30 млн доларів у вигляді грантів, які можна отримати в рамках програми "Здорове довголіття" Національної академії медицини.

Нір Барзілай, директор Інституту досліджень старіння Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку, очікує, що цьогоріч у науку, яка продовжує життя, будуть інвестовані 4,5 млрд доларів.

Altos Labs збирається відкрити кілька інститутів у США, Великобританії та Японії. Вона набирає великий штат університетських вчених зі щедрими зарплатами, обіцяючи, що вони зможуть вести "необмежені дослідження" того, як клітини старіють, і як повернути цей процес назад.

Журнал Nature 23 серпня опублікував результати дослідження, в процесі якого клітини з кінчика хвоста миші були перепрограмовані й стали здатними замістити клітини її серцевого м'яза, які постраждали від інфаркту.

Нагадаємо, 5 липня, в річницю створення корпорації Amazon, Безос офіційно пішов із посади її генерального директора.

Безос анонсував ще два запуски космічного корабля New Shepard в космос до кінця 2021 року.