Безос почав інвестувати в технології збільшення тривалості життя
Технологію перепрограмування клітин називають "еліксиром життя". Натхнені вчені стверджують, що "старіння не є незворотнім процесом".
Колишній генеральний директор Amazon, найбагатша людина в світі 57-річний Джефф Безос став одним з інвесторів в Altos Labs. Цей стартап із Кремнієвої долини працює над технологіями омолодження клітин для продовження життя, повідомило видання MIT Technology Review.
Заснував стартап рік тому Юрій Мільнер, російський технологічний мільярдер.
Altos Labs працює над так званою технологією перепрограмування, методом перетворення дорослих спеціалізованих клітин в стовбурові клітини, які можуть перетворитися в будь-клітини.
Вважається, що таке перепрограмування має великий потенціал для лікування втрати зору, травм спинного мозку, травм головного мозку, вікових дегенерацій різних органів. Ще в 2018 році біохімік з Інституту Солка Хуан Карлос Ізпісуа Бельмонте назвав його "еліксиром життя" і сказав, що "старіння не є незворотнім процесом".
У 2019 Бельмонте входив до групи, яка створила в Китаї гібриди мавпи і людини. Тепер Бельмонте збирається приєднатися до Altos Labs. До співробітників стартапу приєднуються й інші видатні вчені, зокрема Стів Хорват, генетик із Каліфорнійського університету, який розробив спосіб визначення старіння клітин за їхніми молекулярними маркерами. Шинья Яманака, який отримав Нобелівську премію за свою роботу з перепрограмування в 2012 році, очолить консультативну раду Altos Labs. Про це написало SBC News.
Повідомляючи в 2020 році акціонерам Amazon про свою майбутню відставку з поста глави компанії, Безос писав, що запобігання смерті стане одним із завдань, яким він має намір займатися далі.
Наразі Безос володіє частками в декількох інших стартапах, які проводять клітинні дослідження: Nautilus Biotechnology, Sana Biotechnology, Denali Therapeutics і Juno Therapeutics. Разом з іншим технологічним мільярдером Пітером Тілем він також інвестував у Unity Biotechnology — стартап, який розробляє технологію для уповільнення старіння на клітинному рівні.
Проєкт запобігання смерті зараз дуже популярний у Кремнієвій долині. У 2013 році Google запустила Calico, лабораторію досліджень і розробок для лікування старіння. Через рік вона запропонувала 1 млн доларів для дослідників, які могли б зробити старі організми молодими або продовжити життя живих істот на 50%.
Зараз дослідники з 50 країн можуть виграти майже 30 млн доларів у вигляді грантів, які можна отримати в рамках програми "Здорове довголіття" Національної академії медицини.
Нір Барзілай, директор Інституту досліджень старіння Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку, очікує, що цьогоріч у науку, яка продовжує життя, будуть інвестовані 4,5 млрд доларів.
Altos Labs збирається відкрити кілька інститутів у США, Великобританії та Японії. Вона набирає великий штат університетських вчених зі щедрими зарплатами, обіцяючи, що вони зможуть вести "необмежені дослідження" того, як клітини старіють, і як повернути цей процес назад.
Журнал Nature 23 серпня опублікував результати дослідження, в процесі якого клітини з кінчика хвоста миші були перепрограмовані й стали здатними замістити клітини її серцевого м'яза, які постраждали від інфаркту.
Нагадаємо, 5 липня, в річницю створення корпорації Amazon, Безос офіційно пішов із посади її генерального директора.
Безос анонсував ще два запуски космічного корабля New Shepard в космос до кінця 2021 року.