SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью гражданский экипаж (фото, видео)
Астронавты будут работать три дня на рекордной по высоте для пилотируемых полетов орбите.
В 03:03 по киевскому времени 16 сентября в США с космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, основанной Илоном Маском.
Она вывела на орбиту корабль Crew Dragon, в экипаж которого входят только гражданские лица (то есть не профессиональные астронавты).
По плану корабль проведет на орбите три дня. В ходе полета астронавты будут проводить научные эксперименты.
Через 12 минут после старта на высоте около 200 км пилотируемый корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме он дважды включил собственные двигатели и поднялся на расчетную круговой орбиту 585 км.
Сообщается, что это рекордная высота орбиты для пилотируемого полета. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году, когда шаттл Atlantis поднялся на орбиту с апогеем 578 км для проведения работ по обслуживанию телескопа Hubble. Средняя высота орбиты МКС составляет 420 км.
На борту корабля – четыре человека:
- 38-летний миллиардер Джаред Айзекман (он спонсор полета);
- 51-летняя профессор геологии Сиан Проктор;
- 29-летняя врач детской больницы Хейли Арсенокс;
- 41-летний сотрудник корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.
По словам Айзекмана, полет является благотворительной акцией, в ходе которой он надеется собрать $200 млн для детской исследовательской больницы. Сам он перечислил на счет больницы $100 млн, еще $13 млн уже поступили с момента начала акции. Состояние Айзекмана оценивается в $2,5 млрд.
Айзекман в полете считается командиром корабля. На земле он увлекается пилотированием реактивных самолетов и их коллекционированием.
Семброски когда-то служил в ВВС США, в экипаже он является бортинженером корабля.
Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о подготовке этой космической миссии.
В июле Илон Маск и SpaceX только показали работу двигателей ракеты, которая однажды сможет отправить людей на Марс.