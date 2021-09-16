SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью гражданский экипаж (фото, видео)

Астронавты будут работать три дня на рекордной по высоте для пилотируемых полетов орбите.

В 03:03 по киевскому времени 16 сентября в США с космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, основанной Илоном Маском.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она вывела на орбиту корабль Crew Dragon, в экипаж которого входят только гражданские лица (то есть не профессиональные астронавты).

По плану корабль проведет на орбите три дня. В ходе полета астронавты будут проводить научные эксперименты.

Через 12 минут после старта на высоте около 200 км пилотируемый корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме он дважды включил собственные двигатели и поднялся на расчетную круговой орбиту 585 км.

Сообщается, что это рекордная высота орбиты для пилотируемого полета. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году, когда шаттл Atlantis поднялся на орбиту с апогеем 578 км для проведения работ по обслуживанию телескопа Hubble. Средняя высота орбиты МКС составляет 420 км.

На борту корабля – четыре человека:

38-летний миллиардер Джаред Айзекман (он спонсор полета);

51-летняя профессор геологии Сиан Проктор;

29-летняя врач детской больницы Хейли Арсенокс;

41-летний сотрудник корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

По словам Айзекмана, полет является благотворительной акцией, в ходе которой он надеется собрать $200 млн для детской исследовательской больницы. Сам он перечислил на счет больницы $100 млн, еще $13 млн уже поступили с момента начала акции. Состояние Айзекмана оценивается в $2,5 млрд.

Айзекман в полете считается командиром корабля. На земле он увлекается пилотированием реактивных самолетов и их коллекционированием.

[ + – ] Джаред Айзекман

Семброски когда-то служил в ВВС США, в экипаже он является бортинженером корабля.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о подготовке этой космической миссии.

В июле Илон Маск и SpaceX только показали работу двигателей ракеты, которая однажды сможет отправить людей на Марс.