На низком старте. Ракета-носитель SpaceX для полета на Марс показала работу двигателей (видео)

Третий прототип ракеты-носителя показал работу трех своих двигателей на стартовой площадке в Техасе.

В то время как миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос борются за место в истории как пионеры космического туризма, Илон Маск и SpaceX только показали работу двигателей ракеты, которая однажды сможет отправить людей на Марс, сообщает cnet.com

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SpaceX впервые запустила три двигатели Raptor на своей ракете-носителе Super Heavy на площадке Starbase в Бока-Чика, штат Техас.

Показательные испытания длились всего несколько секунд, но Илон Маск описал событие в Твиттере как "полный проверочный запуск трех двигателей Raptor на ракете-носителе Super Heavy".

Это уменьшенный тестовый прототип ракеты Super Heavy, финальная модель которой, как ожидается, будет иметь 32 двигателя Raptor, что позволит ракете поднимать тяжелые грузы в космос, доставляя их на Луну, Марс и, возможно, даже дальше.

Эта большая ракета-носитель спроектирована для совместных полетов с космическим кораблем SpaceX Starship, который также проходит испытания в Техасе.

Когда обе ракеты будут готовы к полетам, Starship, с грузом или пассажирами, будет размещен на Super Heavy, которая выведет его за пределы атмосферы. Затем Super Heavy сможет вернуться для приземления на Землю. То есть ракета будет выполнять функцию первой ступени и будет многоразовой.

SpaceX планирует провести первый испытательный орбитальный полет Starship с использованием ракеты-носителя Super Heavy в ближайшие месяцы. Ожидается, что в рамках этой миссии Starship будет запущен из Техаса, совершит быстрое путешествие в космос, а затем совершит посадку на платформу у побережья Гавайев.

Напоминаем, что Маск предлагает превратить Starship в гигантский космический телескоп. По словам руководителя компании Space X, сам космический корабль может служить основой для нового телескопа.

Также Фокус писал о том, что атмосфере Земли грозит катастрофа из-за коммерческих полетов в космос. Топливо, на котором летают ракеты Брэнсона, Безоса и Маска, а также высокие температуры во время запуска и приземления негативно воздействуют на атмосферу.

Напоминаем, что ракета New Shepard Джеффа Безоса стал новым мемом в сети. Пользователи Twitter сравнили космический корабль миллиардера с ракетой Доктора Зло.