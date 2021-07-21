На низькому старті. Ракета-носій SpaceX для польоту на Марс показала роботу двигунів (відео)

Третій прототип ракети-носія показав роботу трьох своїх двигунів на стартовому майданчику в Техасі.

У той час як мільярдери Річард Бренсон і Джефф Безос борються за місце в історії як піонери космічного туризму, Ілон Маск і SpaceX тільки показали роботу двигунів ракети, яка одного разу зможе відправити людей на Марс, повідомляє cnet.com.

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SpaceX вперше запустила три двигуни Raptor на своїй ракеті-носії Super Heavy на майданчику Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

Показові випробування тривали всього кілька секунд, але Ілон Маск описав подію в Твіттері як "повний перевірки запуск трьох двигунів Raptor на ракеті-носії Super Heavy".

Це зменшений тестовий прототип ракети Super Heavy, фінальна модель якої, як очікується, матиме 32 двигуни Raptor, що дозволить ракеті піднімати важкі вантажі в космос, доставляючи їх на Місяць, Марс і, можливо, навіть далі.

Ця велика ракета-носій спроєктована для спільних польотів із космічним кораблем SpaceX Starship, який також проходить випробування в Техасі.

Коли обидві ракети будуть готові до польотів, Starship, із вантажем або пасажирами, буде розміщений на Super Heavy, яка виведе його за межі атмосфери. Потім Super Heavy зможе повернутися для приземлення на Землю. Тобто ракета виконуватиме функцію першого ступеня і буде багаторазовою.

SpaceX планує провести перший випробувальний орбітальний політ Starship із використанням ракети-носія Super Heavy в найближчі місяці. Очікується, що в рамках цієї місії Starship буде запущений з Техасу, зробить швидку подорож у космос, а потім здійснить посадку на платформу біля узбережжя Гаваїв.

Нагадуємо, що Маск пропонує перетворити Starship на гігантський космічний телескоп. За словами керівника компанії Space X, власне космічний корабель може слугувати основою для нового телескопа.

Також Фокус писав про те, що атмосфері Землі загрожує катастрофа через комерційні польоти в космос. Паливо, на якому літають ракети Бренсона, Безоса і Маска, а також високі температури під час запуску і приземлення негативно впливають на атмосферу.

Нагадуємо, що ракета New Shepard Джеффа Безоса стала новим мемом у мережі. Користувачі Twitter порівняли космічний корабель мільярдера з ракетою Доктора Зло.