SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю цивільний екіпаж (фото, відео)
Астронавти працюватимуть три дні на рекордній з висоти для пілотованих польотів орбіті.
В 3:03 за київським часом 16 вересня в США з космодрому на мисі Канаверал стартувала важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском.
Вона вивела на орбіту корабель Crew Dragon, до екіпажу якого входять тільки цивільні особи (тобто не професійні астронавти).
За планом, корабель проведе на орбіті три дні. В ході польоту астронавти проводитимуть наукові експерименти.
Через 12 хвилин після старту на висоті близько 200 км пілотований корабель відокремився від другого ступеня ракети-носія. Після цього в автоматичному режимі он двічі включив власні двигуни і піднявся на розрахункову кругову орбіту 585 км.
Повідомляється, що це рекордна висота орбіти для пілотованого польоту. Попередній рекорд був встановлений у 2009 році, коли шаттл Atlantis піднявся на орбіту з апогеєм 578 км для проведення робіт із обслуговування телескопа Hubble. Середня висота орбіти МКС становить 420 км.
На борту корабля — чотири людини:
- 38-річний мільярдер Джаред Айзекман (він спонсор польоту);
- 51-річна професорка геології Сіан Проктор;
- 29-річна лікарка дитячої лікарні Гейлі Арсенокс;
- 41-річний співробітник корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.
За словами Айзекмана, політ є благодійною акцією, в ході якої він сподівається зібрати $200 млн для дитячої дослідницької лікарні. Сам він перерахував на рахунок лікарні $100 млн, ще $13 млн вже надійшли з моменту початку акції. Статок Айзекмана оцінюється в $2,5 млрд.
Айзекман у польоті вважається командиром корабля. На землі він захоплюється пілотуванням реактивних літаків і їх колекціонуванням.
Семброскі колись служив у ВПС США, в екіпажі він є бортінженером корабля.
Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про підготовку цієї космічної місії.
У липні Ілон Маск і SpaceX тільки показали роботу двигунів ракети, яка одного разу зможе відправити людей на Марс.