SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю цивільний екіпаж (фото, відео)

Астронавти працюватимуть три дні на рекордній з висоти для пілотованих польотів орбіті.

В 3:03 за київським часом 16 вересня в США з космодрому на мисі Канаверал стартувала важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском.

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Вона вивела на орбіту корабель Crew Dragon, до екіпажу якого входять тільки цивільні особи (тобто не професійні астронавти).

За планом, корабель проведе на орбіті три дні. В ході польоту астронавти проводитимуть наукові експерименти.

Через 12 хвилин після старту на висоті близько 200 км пілотований корабель відокремився від другого ступеня ракети-носія. Після цього в автоматичному режимі он двічі включив власні двигуни і піднявся на розрахункову кругову орбіту 585 км.

Повідомляється, що це рекордна висота орбіти для пілотованого польоту. Попередній рекорд був встановлений у 2009 році, коли шаттл Atlantis піднявся на орбіту з апогеєм 578 км для проведення робіт із обслуговування телескопа Hubble. Середня висота орбіти МКС становить 420 км.

На борту корабля — чотири людини:

38-річний мільярдер Джаред Айзекман (він спонсор польоту);

51-річна професорка геології Сіан Проктор;

29-річна лікарка дитячої лікарні Гейлі Арсенокс;

41-річний співробітник корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

За словами Айзекмана, політ є благодійною акцією, в ході якої він сподівається зібрати $200 млн для дитячої дослідницької лікарні. Сам він перерахував на рахунок лікарні $100 млн, ще $13 млн вже надійшли з моменту початку акції. Статок Айзекмана оцінюється в $2,5 млрд.

Айзекман у польоті вважається командиром корабля. На землі він захоплюється пілотуванням реактивних літаків і їх колекціонуванням.

[ + – ] Джаред Айзекман

Семброскі колись служив у ВПС США, в екіпажі він є бортінженером корабля.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про підготовку цієї космічної місії.

У липні Ілон Маск і SpaceX тільки показали роботу двигунів ракети, яка одного разу зможе відправити людей на Марс.