Ученые рассказали, почему домашние кошки не могут рычать

Домашних любимцев от своих диких родственников отличают кроме размера еще и голосовые данные.

Большинство больших кошек, таких как львы и тигры, могут громко рычать, чтобы объявить о своем присутствии и защитить свою территорию, но домашние кошки издают только мяуканье и мурлыканье. Это связано с физиологией голосового аппарата и горла кошки, которые помогают создавать эти кошачьи вокализации, сообщает Livescience.

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По словам Джона Уибла из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге, США, из-за того, как издаются мурлыканье и рычание, эти звуки являются взаимоисключающими. Представители кошачьих любого вида могут либо рычать, либо мурлыкать, но не могут делать этого одновременно.

Мурлыкание – это уникальный звук, потому что он создается как при вдохе, так и при выдохе. Мурлыкать могут домашние кошки, а также их родственники в дикой природе — рыси, оцелоты, пумы и гепарды. Рычать же могут только львы, тигры, ягуары и леопарды, говорит Уибл.

Как и люди, кошки издают звуки из голосового аппарата, называемого гортань. Разница между мурлыкающими и рычащими кошачьими начинается именно здесь.

Почему кошачьи рычат?

Фото: LiveScience

Голосовой аппарат млекопитающих находится в горле, где воздух создает звуки. Подъязычные кости и голосовые связки — две важные части гортани, которые у кошек производят вокализацию.

Одно из существенных различий между ревущими и мяукающими видами заключается в подъязычной кости.

"У рычащих видов уникальное расположение одной пары костей подъязычного аппарата, называемой эпигиоидами", — говорит Уибл.

"Эпигиоид — это не кость, а удлиненная эластичная связка. Гибкий хрящ позволяет животным опускать голосовой аппарат в горле, поэтому животные могут издавать более низкие звуки".

Откуда берется мурлыканье?

Фото: LiveScience

Еще одно существенное различие между рычащими и мурлыкающими видами кошачьих таится в самом голосовом аппарате, утверждает Уибл. Мурлыканье вызывает чрезвычайно быстрое подергивание голосовой мышцы, которая находится в голосовом аппарате.

У рычащих кошачьих более длинные, тяжелые, эластичные, мясистые и жирные слои ткани, из которых состоят их голосовые связки. Эта ткань является прочной и гибкой, что позволяет этим большим кошкам издавать низкий грохочущий звук, но она не позволяет им мурлыкать.

Разные виды кошачьих приобрели свои отличительные голосовые особенности, которые, скорее всего, дают им определенные эволюционные преимущества, предполагает Уибл.

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