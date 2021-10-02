Вчені розповіли, чому домашні кішки не можуть гарчати

Домашніх улюбленців від своїх диких родичів відрізняють крім розміру ще і голосові дані.

Більшість великих кішок, таких як леви і тигри, можуть голосно гарчати, щоб оголосити про свою присутність і захистити свою територію, але домашні кішки видають тільки нявкання і муркотіння. Це пов'язано з фізіологією голосового апарату і горла кішки, які допомагають створювати ці котячі вокалізації, повідомляє Livescience.

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За словами Джона Уїблі з Музею природної історії Карнегі в Піттсбурзі, США, через те, як видаються муркотіння і гарчання, ці звуки є взаємовиключними. Представники котячих будь-якого виду можуть або гарчати, або муркотіти, але не можуть робити цього одночасно.

Муркотіння — це унікальний звук, тому що він створюється як при вдиху, так і при видиху. Муркотіти можуть домашні кішки, а також їх родичі в дикій природі — рисі, оцелоти, пуми і гепарди. Гарчати ж можуть тільки леви, тигри, ягуари і леопарди, каже Уїблі.

Як і люди, кішки видають звуки з голосового апарату, званого гортань. Різниця між муркоче і гарчать котячими починається саме тут.

Чому котячі гарчать?

Фото: кора Земли

Голосовий апарат ссавців знаходиться в горлі, де повітря створює звуки. Під'язикові кістки і голосові зв'язки — дві важливі частини гортані, які у кішок виробляють вокализацию.

Одне з істотних відмінностей між ревучими і нявкає видами полягає в під'язикової кістки.

"У гарчали видів унікальне розташування однієї пари кісток під'язикової апарату, званої епігіоідамі", — говорить Уїблі.

"Епігіоід — це не кістка, а подовжена еластична зв'язка. Гнучкий хрящ дозволяє тваринам опускати голосовий апарат в горлі, тому тварини можуть видавати більш низькі звуки".

Звідки береться муркотіння?

Фото: кора Земли

Ще одна істотна відмінність між гарчать і муркотів видами котячих таїться в самому голосовому апараті, стверджує Уїблі. Муркотіння викликає надзвичайно швидке посмикування голосової м'язи, яка знаходиться в голосовому апараті.

У гарчали котячих довші, важкі, еластичні, м'ясисті і жирні шари тканини, з яких складаються їх голосові зв'язки. Ця тканина є міцною і гнучкою, що дозволяє цим великим кішкам видавати низький гуркітливий звук, але вона не дозволяє їм муркотіти.

Різні види котячих придбали свої відмінні голосові особливості, які, швидше за все, дають їм певні еволюційні переваги, передбачає Уїблі.

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