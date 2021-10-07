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Топ-7 идей Альберта Эйнштейна, которые изменили мир

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Альберт Эйнштейн, доска, цифры
Альберт Эйнштейн

Идеи знаменитого ученого сформировали общие понятия того, как мы воспринимаем Вселенную.

Слово "Эйнштейн" можно смело назвать нарицательным. Ведь фамилия этого ученого сразу появляется в голове, когда мы говорим о гениях или вообще о науке в целом. У него была эксцентричная внешность и такие же высказывания, касательно ненаучных тем. И тем не менее сложно переоценить его вклад в науку, ведь его идеи полностью изменили наше восприятие Вселенной и мира, который нас окружает, пишет Livescience.

Вот несколько идей Альберта Эйнштейна, которые изменили мир.

Пространство-время

Космический корабль, полет, космос, кабина космического корабля, астронавт
Фото: LiveScience

Одной из основных идей Эйнштейна является специальная теория относительности. Она полностью изменила представление физиков о пространстве и времени. Ведь ученый объединил эти понятия в единый пространственно-временной континуум. Мы отделяем пространство и время, поскольку измеряем их в разных единицах, в километрах и секундах. Но Эйнштейн показал, что они равнозначны и связаны скоростью света – 300 тысяч км в секунду.

Благодаря специальной теории относительности мы знаем, что ничто не может двигаться со скоростью выше скорости света. Это также означает, что объекты ведут себя по-другому, приблизившись к скорости сета.

Если бы можно было увидеть космический корабль, который достиг 80% скорости света во время движения, то он бы выглядел на 40% короче, чем есть на самом деле.

А если бы вам удалось заглянуть внутрь этого космического корабля, все бы двигалось в замедленном темпе, а часы чтобы отсчитать минуту тратили бы не 60, а 100 секунд. Это значит, что экипаж такого корабля будет стареть настолько медленнее, насколько быстрее будет лететь их космический корабль.

E = mc2

Альберт Эйнштейн, формула E=mc2
Фото: LiveScience

Знаменитое уравнение Эйнштейна является, наверное, самой известной математической формулой в мире, согласно которой энергия физического объекта в состоянии покоя равна его массе, умноженной на квадрат скорости света в вакууме.

Ранее параметры массы и энергии считались отдельными понятиями. В традиционной физике масса измеряет количество вещества, которое есть в объекте, в то время как энергия — это свойство объекта, получаемое в силу его движения и сил, действующих на него. Энергия также может существовать при полном отсутствии вещества, например, в свете или радиоволнах. Но согласно уравнению Эйнштейна, масса и энергия — это, по сути, одно и то же.

Это означает, что объект набирает массу по мере того, как движется быстрее, просто потому, что он набирает энергию. Это также означает, что даже в неподвижном объекте заключено огромное количество энергии.

Лазеры

Лазер, лазерная указка, луч лазера
Фото: LiveScience

Хотя появление лазеров и не ассоциируется с Эйнштейном, именно его идеи сделали возможным их появление.

Слово "лазер" означает "усиление света за счет стимулированного излучения". А Эйнштейн написал статью по квантовой теории излучения, в которой, описал, как фотон света, проходящий через вещество, может стимулировать испускание следующих фотонов.

Ученый понял, что новые фотоны двигаются в том же направлении и с той же частотой, что и исходные фотоны. Это приводит к каскадному эффекту, поскольку создается все больше и больше практически идентичных фотонов.

Черные дыры и червоточины

Червоточина, кротовая нора, путь через пространство-время
Фото: LiveScience

Специальная теория относительности показала, что пространство-время могут вести себя довольно необычно, даже при отсутствии гравитационных полей. Но когда он добавил сюда гравитацию, то обнаружил, что планеты и звезды, на самом деле искажают ткань пространства-времени, а это искажение вызывает эффекты, которые мы воспринимаем как гравитацию. Эйнштейн объяснил общую теорию относительности с помощью сложной системы уравнений, которые в итоге предсказали существование черных дыр. Также Эйнштейн предположил, что существуют короткие пути между двумя точками в пространстве, так называемые "кротовые норы" или червоточины.

Расширяющаяся вселенная

Расширение Вселенной, Вселенная, пространство, космос, звезды
Фото: LiveScience

Эйнштейн применил свои уравнения общей теории относительности ко Вселенной в целом. Оказалось, что ткань пространства непрерывно расширяется, увлекая за собой галактики, поэтому расстояния между ними постоянно увеличиваются. Но ученый подумал, что этого не может быть и добавил в уравнения космологическую постоянную, чтобы получилась статичная Вселенная. Но будущие наблюдения ученых показали, что Вселенная все-таки расширяется при чем с большой скоростью.

Атомная бомба

Атомная бомба, взрыв, атомный гриб, ядерная бомба
Фото: LiveScience

Эйнштейн сыграл важную, хотя и косвенную, роль в разработке первых атомных бомб. В 1939 году несколько физиков предупредили его о том, что возможности ядерного деления могут привести к ужасным последствиям, особенно если ядерное оружие создаст нацистская Германия. В результате ученый написал письмо тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту и высказал свои опасения. Благодаря этому был создан знаменитый Манхэттенский проект, а две атомные бомбы упали на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Хотя над разработкой атомной бомбы Эйнштейн не работал лично, его письмо ускорило работы в этой сфере в США.

Гравитационные волны

Гравитационные волны, колебания пространства-времени
Фото: LiveScience

Несмотря на то, что Эйнштейн умер в 1955 году, даже в 21 веке о нем снова говорит научное сообщество. В феврале 2016 года были открыты гравитационные волны, которые являются еще одним следствием общей теории относительности. Некоторые ученые заявляют, что существование этих колебаний в ткани пространства-времени, Эйнштейн предсказал давно.

Открытие гравитационных волн не только стало еще одним триумфом общей теории относительности Эйнштейна, но и дало астрономам новый инструмент для наблюдения за Вселенной, включая такие редкие события, как слияние черных дыр.