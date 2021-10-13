Компания Безоса отправила в космос 90-летнюю звезду сериала "Звездный путь" (видео)

Канадский актер Уильям Шетнер сегодня стал самым пожилым человеком, когда либо побывавшим в космическом пространстве.

В среду, 13 октября, космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела второй пилотируемый запуск корабля New Shepard с туристами на борту. Одним из них стал 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь" (Star Trek). Трансляция полета велась на YouTube-канале компании в среду, 13 октября.

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Капсула с туристами отделилась от ракеты носителя New Shepard спустя примерно две минуты после старта. Ракета была успешно возвращена на космическую станцию. Полет продлился в общей сложности около 10 минут, после чего капсула при помощи парашютов успешно приземлилась на Землю.

[ + – ] Запись полета

Судя по постам космической компании в Twitter, компанию Шетнеру в полете составили американский бизнесмен Глен де Врайс, австралийский предприниматель и бывший инженер NASA Крис Бошуайзен и вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс.

[ + – ] Пассажиры ракеты New Shepard

Как сообщает портал Space.com, Шетнер стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Ранее этот рекорд был на счету 82-летней американской летчицы Уолли Фанк, которая участвовала в первом туристическом полете на ракете New Shepard.

Актер стал известным благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериале "Звездный путь", а также в одноименном фильме, его продолжениях и мультсериале.

Напомним, в июле этого года компания американского миллиардера Джеффа Безоса совершила первый запуск корабля с туристами в космос. Одним из них был сам предприниматель.Тогда полет продолжался чуть более 10 минут.

Тем временем ученые утверждают, что коммерческие полеты в космос негативно воздействуют на атмосферу.