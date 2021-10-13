Компанія Безоса відправила в космос 90-річну зірку серіалу "Зоряний шлях" (відео)

Канадський актор Вільям Шетнер сьогодні став найстарішою людиною, яка коли-небудь побувала в космічному просторі.

У середу, 13 жовтня, космічна компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin провела другий пілотований запуск корабля New Shepard з туристами на борту. Одним з них став 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка в серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek). Трансляція польоту велася на YouTube-каналі компанії в середу, 13 жовтня.

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Капсула з туристами відокремилася від ракети носія New Shepard через приблизно дві хвилини після старту. Ракета була успішно повернута на космічну станцію. Політ тривав у цілому близько 10 хвилин, після чого капсула за допомогою парашутів успішно приземлилася на Землю.

[ + – ] Запис польоту

Судячи з постів космічної компанії у Twitter, компанію Шетнеру в польоті склали американський бізнесмен Глен де Врайс, австралійський підприємець і колишній інженер NASA Кріс Бошуайзен і віцепрезидент Blue Origin з місій і польотів Одрі Паверс.

[ + – ] Пасажири ракети New Shepard

Як повідомляє портал Space.com, Шетнер став найстарішою людиною, яка коли-небудь побувала в космосі. Раніше цей рекорд був на рахунку 82-річної американської льотчиці Воллі Фанк, яка брала участь у першому туристичному польоті на ракеті New Shepard.

Актор став відомим завдяки ролі Джеймса Тіберія Кірка, капітана зорельота "Ентерпрайз", у серіалі "Зоряний шлях", а також в однойменному фільмі, його продовженнях і мультсеріалі.

Нагадаємо, у липні цього року компанія американського мільярдера Джеффа Безоса зробила перший запуск корабля з туристами в космос. Одним з них був сам підприємець. Тоді політ тривав трохи більше 10 хвилин.

Тим часом учені стверджують, що комерційні польоти в космос негативно впливають на атмосферу.