Разноцветное небо. Ученые показали захватывающие "последствия" мощной магнитной бури на Земле (видео)

Ученые из Европейского космического агентства создали потрясающее видео полярных сияний, которые появились после мощного космического события.

Неделю назад после выброса в космос мощного потока быстрой движущейся плазмы, на Земле началась геомагнитная буря. Корональный выброс массы (КВМ) от Солнца достиг Земли, врезался в магнитосферу нашей планеты и осветил небо. На основе изображений, которые были сделаны специальной камерой, которая находится в городе Кируна на севере Швеции. Это один из приборов Сети службы космической погоды Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает Scitechdaily.

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КВМ устремляются через Солнечную систему и при этом ускоряют солнечный ветер — поток заряженных частиц, непрерывно исходящих из верхних слоев атмосферы Солнца.

[ + – ] Корональный выброс массы Фото: wikipedia

Полярные сияния

Хотя большая часть солнечного ветра блокируется защитной магнитосферой Земли, некоторые заряженные частицы попадают в магнитное поле планеты и двигаются вниз к геомагнитным полюсам, сталкиваясь с верхними слоями атмосферы, создавая прекрасное полярное сияние.

На видео видно красивое движение полярных сияний, и начинается с массы зеленых вихревых структур, созданных, когда энергетические частицы солнечного ветра сталкиваются с кислородом в атмосфере Земли, и становится виден свет в атмосфере Земли в зеленом диапазоне электромагнитного спектра. Обычно это происходит на расстоянии 120–180 километров от поверхности Земли.

Поскольку люди, научились видеть разные оттенки зеленого, это самый преобладающий цвет, который мы видим. Труднее увидеть пурпурное сияние, которое появляется позже на видео, на этот раз созданное, когда энергетические частицы сталкиваются с ионизированным азотом в атмосфере Земли.

Такие наблюдения важны для понимания сложных, а иногда и опасных взаимодействий между Солнцем и Землей.

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Хотя люди на Земле защищены магнитным полем, космическая погода может иметь экстремальные и разрушительные последствия для спутников на орбите и инфраструктуры на Земле. По этой причине Сеть службы космической погоды ЕКА продолжает следить за нашей звездой, чтобы быть готовыми к возможным катастрофическим событиям.

Новый космический аппарат ЕКА для "слежки" за Солнцем

В 2027 году ЕКА отправит в космос космический аппарат, который будет наблюдать за Солнцем с уникальной точки обзора. Изучая нашу, он предоставит данные, который предупредят о готовящихся выбросах корональной массы, прежде чем потоки плазмы достигнут Земли.

Фокус уже писал об этой геомагнитной буре уровня G2, которая стала следствием вспышки на Солнце.