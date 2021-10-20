Різнобарвне небо. Учені показали захопливі "наслідки" потужної магнітної бурі на Землі (відео)

Учені з Європейського космічного агентства створили приголомшливе відео полярних сяйв, які з'явилися після потужної космічної події.

Тиждень тому після викиду в космос потужного потоку плазми, яка швидко рухається, на Землі почалася геомагнітна буря. Корональний викид маси (КВМ) від Сонця досяг Землі, врізався в магнітосферу нашої планети й освітив небо. На основі зображень, які були зроблені спеціальною камерою, яка знаходиться в місті Кіруна на півночі Швеції. Це один із приладів Мережі служби космічної погоди Європейського космічного агентства (ЄКА), повідомляє Scitechdaily.

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КВМ спрямовуються через Сонячну систему і при цьому прискорюють сонячний вітер — потік заряджених частинок, які безперервно виходять з верхніх шарів атмосфери Сонця.

[ + – ] Корональний викид маси Фото: wikipedia

Полярні сяйва

Хоча більша частина сонячного вітру блокується захисною магнітосферою Землі, деякі заряджені частинки потрапляють в магнітне поле планети і рухаються вниз до геомагнітних полюсів, стикаючись з верхніми шарами атмосфери, створюючи прекрасне полярне сяйво.

На відео видно красивий рух полярних сяйв, і починається з маси зелених вихрових структур, створених, коли енергетичні частинки сонячного вітру стикаються з киснем в атмосфері Землі, і стає видним світло в атмосфері Землі в зеленому діапазоні електромагнітного спектру. Зазвичай це відбувається на відстані 120-180 кілометрів від поверхні Землі.

Оскільки люди, навчилися бачити різні відтінки зеленого, це найбільш домінантний колір, який ми бачимо. Найважче побачити пурпурове сяйво, яке з'являється пізніше на відео, цього разу створене, коли енергетичні частинки стикаються з іонізованим азотом в атмосфері Землі.

Такі спостереження важливі для розуміння складних, а іноді й небезпечних взаємодій між Сонцем і Землею.

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Хоча люди на Землі захищені магнітним полем, космічна погода може мати екстремальні та руйнівні наслідки для супутників на орбіті й інфраструктури на Землі. З цієї причини Мережа служби космічної погоди ЄКА продовжує стежити за нашою зіркою, щоб бути готовими до можливих катастрофічних подій.

Новий космічний апарат ЄКА для "стеження" за Сонцем

У 2027 році ЄКА відправить в космос космічний апарат, який буде спостерігати за Сонцем з унікальної точки огляду. Вивчаючи нашу, він надасть дані, які попередять про підготовлювані викиди корональної маси, перш ніж потоки плазми досягнуть Землі.

Фокус уже писав про цю геомагнітну бурю рівня G2, яка стала наслідком спалаху на Сонці.