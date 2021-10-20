Две идентичных галактики: ученые разобрались в том, как такое могло произойти

Астрономы считают, что они наконец-то разгадали загадку, впервые обнаруженную на снимке космического телескопа Хаббл почти десять лет назад. Не обошлось без темной материи.

Проблема заключалась в странной "двойной галактике". Ученые полагают, что два объекта на самом деле это одна галатика, которая выглядит как две из-за "ряби" в ткани пространства, которая увеличивает и искажает ее изображение, сообщает space.com

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Две галактики как одна

На снимке Хаббла две галактики выглядят как зеркальные отражения друг друга. Когда астрономы впервые увидели изображения в 2013 году, они сразу же предположили, что стали свидетелями гравитационного линзирования. Это явление происходит, когда свет от удаленного объекта искажается, под действием гравитации чего-то еще, что находится между этим объектом и наблюдателем.

Но почему так происходит ученые поняли только сейчас. Гравитационное линзирование не только увеличивало галактику, но и создавало ее яркую копию и еще одну более тусклую копию.

[ + – ] Изображение "двойной галактики". Фото: NASA

В чем причина?

Причиной такого положения дел, ученые назвали большое, неизвестное скопление галактик, которое находится между Хабблом и наблюдаемой галактикой на расстоянии примерно в 7 миллиардов световых лет от Земли.

К тому же, галактика, которая выступает в качестве линзы, находится на своего рода ряби в космосе, вызванной гравитацией плотного скопления темной материи. По словам ученых, дополнительные изображения были получены телескопом, когда свет от далекой галактики проходил через передний план скопления по этой ряби.

На что это похоже?

"Представьте себе колебания воды на поверхности бассейна в солнечный день, через которые видны узоры яркого света на дне", — говорит Ричард Гриффитс, астроном из Гавайского университета в Хило.

"Эти узоры на дне вызваны эффектом, похожим на гравитационное линзирование", — говорит ученый. "Колебания на поверхности воды действуют как линза и превращают солнечный свет в яркие волнистые узоры на дне".

Распределение темной материи

По словам ученых, эта "рябь" поможет лучше понять, как темная материя распределяется по Вселенной. Сравнивая изображения Хаббла с компьютерными моделями, ученые выяснили, что данная темная материя, скорее всего, не собрана в комок, а скорее ровно распределена в пространстве.

Напоминаем, что космический телескоп Хаббл сделал удивительный снимок сверхновой. На этом изображении остаток сверхновой звезды похож на героя популярной игры, который "пожирает" пространство.

А на другой фотографии Хаббла видно галактику, которая находится на пороге катастрофы, в результате борьбы с более крупным соседом.