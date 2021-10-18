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Вынесен смертный приговор. Хаббл сфотографировал галактику на пороге катастрофы

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Arp 86, пекулярная галактика, NGC 7752, NGC 7753
Фото: NASA | Arp 86

На новой фотографии видно, как идет борьба между двумя связанными между собой галактиками.

На изображении, которое получили астрономы с помощью космического телескопа Хаббл видна пара взаимодействующих между собой галактик, которые называются NGC 7752 и NGC 7753. Они находятся на расстоянии около 220 млн световых лет от нас. Их взаимодействие станет катастрофическим концом для одной из них, сообщает Scitechdaily.

Пара галактик находится в созвездии Пегаса, они имеют общее название Arp 86 в Атласе пекулярных галактик. NGC 7753 – это большая спиральная галактика, в верхней части изображения, а NGC 7752 — ее меньший по размерам компаньон.

Arp 86, пекулярная галактика, NGC 7752, NGC 7753
Arp 86
Фото: NASA

Крошечная галактика, кажется, почти соединена с NGC 7753, и именно из-за этой особенности две галактики попали в Атлас пекулярных галактик. Гравитационная борьба между двумя галактиками закончится катастрофой для NGC 7752: она либо улетит в межгалактическое пространство, либо ее поглотит более крупная галактика NGC 7753.

Космический телескоп Хаббл проводил наблюдения за этими галактиками в рамках исследования связи между молодыми звездами и облаками холодного газа, в которых они образуются. Хаббл проводит наблюдения за звездными скоплениями и облаками из газа и пыли в ближайших галактиках. Эти наблюдения, вместе с информацией полученной радиотелескопом ALMA, который находится в Чили, являются важным источником данных для астрономов, которые пытаются понять, как рождаются звезды.

Подобные исследования будет продолжать космический телескоп Уэбба, который отправится в космос в конце этого года.

Arp 81, NGC 6621/NGC 6622, спиральные галактики
NGC 6621/NGC 6622 (Arp 81), спиральные галактики спустя 100 миллионов лет после столкновения.
Фото: NASA

Атлас пекулярных галактик

Этот каталог создал американский астроном Хэлтон Арп в 1966 году. Сюда входят 338 галактик.

  • Галактики под номерами от 1 до 101 — это спиральные галактики, у которых есть небольшие компаньоны;
  • Далее идут эллиптические галактики под номерами от 102 до 145;
  • Галактики, которые не являются спиральными или эллиптическими идут под номерами от 146 до 268;
  • Двойные галактики имеют номера от 269 до 327;
  • Все остальные галактики имеют номера 332—338.

Пекулярная галактика

Такие галактики невозможно отнести к определенному типу в последовательности Хаббла, классификации галактик, которую составил американский астроном Эдвин Хаббл в 1936 году, поскольку они имеют свои индивидуальные особенности.