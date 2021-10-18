Винесений смертний вирок. Габбл сфотографував галактику на порозі катастрофи

На новому фото видно, як триває боротьба між двома пов'язаними між собою галактиками.

На зображенні, яке отримали астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл видно пару галактик, які взаємодіють між собою та називаються NGC 7752 і NGC 7753. Вони знаходяться на відстані майже 220 млн світлових років від нас. Їхня взаємодія стане катастрофічним кінцем для одної з них, повідомляє Scitechdaily.

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Пара галактик знаходиться в сузір'ї Пегаса, вони мають загальну назву Arp 86 в Атласі пекулярних галактик. NGC 7753 — це велика спіральна галактика, у верхній частині зображення, а NGC 7752 — її менший за розмірами компаньйон.

[ + – ] Arp 86 Фото: NASA

Крихітна галактика, здається, майже з'єднана з NGC 7753, і саме через цю особливість дві галактики потрапили в Атлас пекулярних галактик. Гравітаційна боротьба між двома галактиками закінчиться катастрофою для NGC 7752: вона або полетить в міжгалактичний простір, або її поглине більша галактика NGC 7753.

Космічний телескоп Габбл проводив спостереження за цими галактиками у межах дослідження зв'язку між молодими зірками і хмарами холодного газу, в яких вони утворюються. Габбл проводить спостереження за зоряними скупченнями і хмарами з газу і пилу в найближчих галактиках. Ці спостереження, разом з інформацією отриманою радіотелескопом ALMA, який знаходиться в Чилі, є важливим джерелом даних для астрономів, які намагаються зрозуміти, як народжуються зірки.

Подібні дослідження продовжуватиме космічний телескоп Вебба, який відправиться в космос наприкінці цього року.

[ + – ] NGC 6621/NGC 6622 (Arp 81), спіральні галактики через 100 мільйонів років після зіткнення. Фото: ISS

Атлас пекулярних галактик

Цей каталог створив американський астроном Хелтон Арп у 1966 році. Сюди входять 338 галактик:

галактики під номерами від 1 до 101 — це спіральні галактики, у яких є невеликі компаньйони;

далі йдуть еліптичні галактики під номерами від 102 до 145;

галактики, які не є спіральними або еліптичними йдуть під номерами від 146 до 268;

подвійні галактики мають номери від 269 до 327;

усі інші галактики мають номери 332-338.

Пекулярна галактика

Такі галактики неможливо віднести до певного типу в послідовності Габбла, класифікації галактик, яку склав американський астроном Едвін Габбл у 1936 році, оскільки вони мають свої індивідуальні особливості.