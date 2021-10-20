Дві ідентичні галактики: вчені розібралися в тому, як таке могло статися

Астрономи вважають, що вони нарешті розгадали загадку, вперше виявлену на знімку космічного телескопа Габбл майже десять років тому. Не обійшлося без темної матерії.

Проблема полягала в дивній "подвійний галактиці". Вчені вважають, що два об'єкти — насправді одна галатіка, яка має вигляд двох через "рябизну" в тканині простору, яка збільшує та спотворює її зображення, повідомляє space.com

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Дві галактики як одна

На знімку Габбла дві галактики мають вигляд дзеркального відображення одна одної. Коли астрономи вперше побачили зображення у 2013 році, вони відразу ж припустили, що стали свідками гравітаційного лінзування. Це явище відбувається, коли світло від віддаленого об'єкта спотворюється під дією гравітації ще чогось, що розташоване між цим об'єктом і спостерігачем.

Але чому так відбувається, вчені зрозуміли тільки зараз. Гравітаційне лінзування не тільки збільшувало галактику, а й створювало її яскраву копію та ще одну тьмянішу копію.

[ + – ] Зображення "подвійної галактики". Фото: ISS

У чому причина?

Причиною такого стану справ учені назвали велике, невідоме скупчення галактик, яке розташоване між Габблом і спостережуваною галактикою на відстані приблизно в 7 мільярдів світлових років від Землі.

До того ж галактика, яка виступає в якості лінзи, розташована на свого роду мерехтінні в космосі, викликаному гравітацією щільного скупчення темної матерії. За словами вчених, додаткові зображення були отримані телескопом, коли світло від далекої галактики проходило через передній план скупчення по цій рябизні.

На що це схоже?

"Уявіть собі коливання води на поверхні басейну в сонячний день, через які видно візерунки яскравого світла на дні", — говорить Річард Гріффітс, астроном із Гавайського університету в Хіло.

"Ці візерунки на дні викликані ефектом, схожим на гравітаційне лінзування, — говорить учений. — Коливання на поверхні води діють, як лінза, та перетворюють сонячне світло на яскраві хвилясті візерунки на дні".

Розподіл темної матерії

За словами вчених, ці "брижі" допоможуть краще зрозуміти, як темна матерія розподіляється по Всесвіту. Порівнюючи зображення Габбла з комп'ютерними моделями, вчені з'ясували, що ця темна матерія, швидше за все, не зібрана в грудку, а скоріше рівно розподілена в просторі.

Нагадуємо, що космічний телескоп Габбл зробив дивовижний знімок наднової. На цьому зображенні залишок наднової зірки схожий на героя популярної гри, який "пожирає" простір.

А на іншій фотографії Габбла видно галактику, яка перебуває на порозі катастрофи в результаті боротьби з більшим сусідом.