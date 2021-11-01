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Могилы на современных кладбищах. Экологично и технологично

Серафима Таран
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ритуальные услуги, экологическое кладбище, захоронение, биоразлагаемый гроб
Фото: Getty Images | Экологические кладбища и биоразлагаемые гробы - новый тренд в ритуальных услугах

Погребение, прощание, ритуальные услуги — кажется, в этой сфере все определено давно и надолго. Но оказывается, что и на кладбищах есть место современным экологическим веяниям и даже хай-теку.

Экологические кладбища: "надгробия" на вишневых деревьях

Осенью 2021 года в Бельгии открыли экологическое кладбище, где людей будут хоронить в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов. Устанавливать надгробия и покупать место для захоронения не разрешают. Можно арендовать участок сроком на 25 лет — столько времени нужно телу, чтобы полностью разложиться. Если близкие захотят почтить усопшего, они могут повесить скворечник с его именем на одно из 72 вишневых деревьев, высаженных вдоль кладбища.

экологическое кладбище, захоронение, ритуальные услуги
Экокладбище рассчитано на 600 мест

• Организаторы проекта не стали высаживать вечнозеленые деревья, чтобы показать цикличность времени

• Экокладбище рассчитано на 600 мест

Экомогилы: никакой химии! В картонный гроб под Парижем

В 2019 году власти города Иври-сюр-Сен под Парижем выделили более 1500 кв. м земли под экомогилы. По словам местных властей, родственники усопших подписывают специальный договор, где обязуются выбрать для захоронения гроб из картона или из сертифицированного дерева, то есть необработанного и выращенного на территории Франции. Для бальзамирования тела не разрешают использовать материалы, содержащие химические вещества. Одежда умершего человека должна быть биоразлагаемой. Вместо бетонных надгробий имя покойного пишут на деревянной табличке.

экологический гроб, ритуальные услуги, захоронения
Из экологических соображений для захоронения выбирают гроб из картона или из сертифицированного дерева

• Место на экокладбище стоит на 20% дешевле обычных тарифов

Важно
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• В Париже несколько подобных кладбищ. Одно находится в городе Ньоре на западе страны. К 2021 году власти обещали открыть еще три в окрестностях Парижа: в Тье, Пантене и Банье

Земля дорогая. Решение — вертикальное кладбище

В 2019 году на территории израильского кладбища Яркон в Тель-Авиве начали возводить 10 многоэтажных домов — так называемых небоскребов для усопших. В новых зданиях можно будет захоронить до 100 тыс. человек. Таким образом Израиль, как и многие другие страны, решает проблему нехватки земли. Первые три четырехэтажных здания построили в 2020 году. Захоронения там доступны в трех вариантах. Первый вариант: в земле на специально оборудованном балконе; второй — семейный: тоже в земле на балконе, но с возможностью забронировать места для членов семьи; третий вариант: в нише, оборудованной в бетонной стене здания, вход которой закрыт мраморным блоком, заменяющим надгробный камень.

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Проблему нехватки земли для кладбищ Израиль решает "вертикально"

• Стоимость реализации программы оценивается почти в 1 млрд шекелей ($311,6 млн)

• По информации погребальной компании "Хевра кадиша", захоронение в бетонных зданиях не противоречит еврейской традиции

Хай-тек могилы

Похороны и место на кладбище в Японии стоят очень дорого — до $100 тыс. Поэтому японцы нашли выход и начали строить небольшие многоэтажные футуристические хранилища для урн с прахом. Одно из таких зданий в Токио — Ruriden. Доступ туда только по персональным карточкам. Внутри небольшого помещения находятся 2046 стеклянных фигур Будды, каждая из которых соответствует праху определенного человека. Когда родственники приходят в колумбарий, они активируют карточку, после чего нужная "могила" подсвечивается цветом.

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Каждая фигурка Будды соответствует праху определенного человека

• Прах человека хранится в Ruriden 33 года, после чего его закапывают в землю

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• Ежегодная стоимость содержания одного места в Ruriden — около $80. Это вдвое меньше, чем на обычных кладбищах в Токио