Могилы на современных кладбищах. Экологично и технологично

Погребение, прощание, ритуальные услуги — кажется, в этой сфере все определено давно и надолго. Но оказывается, что и на кладбищах есть место современным экологическим веяниям и даже хай-теку.

Экологические кладбища: "надгробия" на вишневых деревьях

Осенью 2021 года в Бельгии открыли экологическое кладбище, где людей будут хоронить в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов. Устанавливать надгробия и покупать место для захоронения не разрешают. Можно арендовать участок сроком на 25 лет — столько времени нужно телу, чтобы полностью разложиться. Если близкие захотят почтить усопшего, они могут повесить скворечник с его именем на одно из 72 вишневых деревьев, высаженных вдоль кладбища.

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[ + – ] Экокладбище рассчитано на 600 мест

• Организаторы проекта не стали высаживать вечнозеленые деревья, чтобы показать цикличность времени

• Экокладбище рассчитано на 600 мест

Экомогилы: никакой химии! В картонный гроб под Парижем

В 2019 году власти города Иври-сюр-Сен под Парижем выделили более 1500 кв. м земли под экомогилы. По словам местных властей, родственники усопших подписывают специальный договор, где обязуются выбрать для захоронения гроб из картона или из сертифицированного дерева, то есть необработанного и выращенного на территории Франции. Для бальзамирования тела не разрешают использовать материалы, содержащие химические вещества. Одежда умершего человека должна быть биоразлагаемой. Вместо бетонных надгробий имя покойного пишут на деревянной табличке.

[ + – ] Из экологических соображений для захоронения выбирают гроб из картона или из сертифицированного дерева

• Место на экокладбище стоит на 20% дешевле обычных тарифов

Важно

Кладбища на Марсе. Как человеческие тела будут разлагаться на Красной планете

• В Париже несколько подобных кладбищ. Одно находится в городе Ньоре на западе страны. К 2021 году власти обещали открыть еще три в окрестностях Парижа: в Тье, Пантене и Банье

Земля дорогая. Решение — вертикальное кладбище

В 2019 году на территории израильского кладбища Яркон в Тель-Авиве начали возводить 10 многоэтажных домов — так называемых небоскребов для усопших. В новых зданиях можно будет захоронить до 100 тыс. человек. Таким образом Израиль, как и многие другие страны, решает проблему нехватки земли. Первые три четырехэтажных здания построили в 2020 году. Захоронения там доступны в трех вариантах. Первый вариант: в земле на специально оборудованном балконе; второй — семейный: тоже в земле на балконе, но с возможностью забронировать места для членов семьи; третий вариант: в нише, оборудованной в бетонной стене здания, вход которой закрыт мраморным блоком, заменяющим надгробный камень.

[ + – ] Проблему нехватки земли для кладбищ Израиль решает "вертикально"

• Стоимость реализации программы оценивается почти в 1 млрд шекелей ($311,6 млн)

• По информации погребальной компании "Хевра кадиша", захоронение в бетонных зданиях не противоречит еврейской традиции

Хай-тек могилы

Похороны и место на кладбище в Японии стоят очень дорого — до $100 тыс. Поэтому японцы нашли выход и начали строить небольшие многоэтажные футуристические хранилища для урн с прахом. Одно из таких зданий в Токио — Ruriden. Доступ туда только по персональным карточкам. Внутри небольшого помещения находятся 2046 стеклянных фигур Будды, каждая из которых соответствует праху определенного человека. Когда родственники приходят в колумбарий, они активируют карточку, после чего нужная "могила" подсвечивается цветом.

[ + – ] Каждая фигурка Будды соответствует праху определенного человека

• Прах человека хранится в Ruriden 33 года, после чего его закапывают в землю

Важно

Везут покойников в Киев. Как частные крематории решат вопрос нехватки мест на кладбищах

• Ежегодная стоимость содержания одного места в Ruriden — около $80. Это вдвое меньше, чем на обычных кладбищах в Токио