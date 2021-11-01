Могили на сучасних цвинтарях. Екологічно та технологічно

Поховання, прощання, ритуальні послуги — здається, у цій сфері все визначено давно та надовго. Але виявляється, що і на цвинтарях є місце сучасним екологічним віянням і навіть хай-теку.

Екологічні цвинтарі: "надгробки" на вишневих деревах

Восени 2021 року в Бельгії відкрили екологічний цвинтар, де людей ховатимуть у біорозкладних трунах із перероблених матеріалів. Встановлювати надгробки та купувати місце для поховання не дозволяють. Можна орендувати ділянку терміном на 25 років — стільки часу потрібно тілу, щоб повністю розкластися. Якщо близькі захочуть вшанувати покійного, вони можуть повісити шпаківню з його ім'ям на одне з 72 вишневих дерев, висаджених уздовж цвинтаря.

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[ + – ] Екокладовище розраховане на 600 місць

• Організатори проекту не стали висаджувати вічнозелені дерева, щоб показати циклічність часу

• Екокладовище розраховане на 600 місць

Екомогили: ніякої хімії! У картонну труну під Парижем

У 2019 році влада міста Іврі-сюр-Сен під Парижем виділила понад 1500 кв. м землі під екомогили. За словами місцевої влади, родичі покійних підписують спеціальний договір, де зобов'язуються вибрати для поховання труну з картону або з сертифікованого дерева, тобто необробленого та вирощеного на території Франції. Для бальзамування тіла неможливо використовувати матеріали, містять хімічні речовини. Одяг померлої людини повинен бути біорозкладним. Замість бетонних надгробків, ім'я покійного пишуть на дерев'яній табличці.

[ + – ] З екологічних міркувань для поховання вибирають труну з картону або сертифікованого дерева.

• Місце на екокладовищі коштує на 20% дешевше за звичайні тарифи

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• У Парижі кілька таких цвинтарів. Одне знаходиться у місті Ньоре на заході країни. До 2021 року влада обіцяла відкрити ще три на околицях Парижа: у Тьє, Пантені та Баньї

Земля дорога. Рішення — вертикальний цвинтар

2019 року на території ізраїльського цвинтаря Яркон у Тель-Авіві почали зводити 10 багатоповерхових будинків — так званих хмарочосів для покійних. У нових будинках можна буде поховати до 100 тис. осіб. Таким чином, Ізраїль, як і багато інших країн, вирішує проблему нестачі землі. Перші три чотириповерхові будівлі звели у 2020 році. Поховання там доступні у трьох варіантах. Перший варіант: у землі на спеціально обладнаному балконі; другий — сімейний: теж у землі на балконі, але з можливістю забронювати місця для членів сім'ї; третій варіант: у ніші, обладнаній у бетонній стіні будівлі, вхід якої закритий мармуровим блоком, який замінює надгробний камінь.

[ + – ] Проблему нестачі землі для цвинтарів Ізраїль вирішує "вертикально"

• Вартість реалізації програми оцінюється майже в 1 млрд. шекелів ($311,6 млн.)

• За інформацією похоронної компанії "Хевра кадиша", поховання в бетонних будівлях не суперечить єврейській традиції

Хай-тек могили

Похорон та місце на цвинтарі в Японії коштують дуже дорого — до $100 тис. Тому японці знайшли вихід і почали будувати невеликі багатоповерхові футуристичні сховища для урн із прахом. Одна з таких будівель у Токіо – Ruriden. Доступ туди лише за персональними картками. Усередині невеликого приміщення знаходяться 2046 скляних фігур Будди, кожна з яких відповідає праху певної людини. Коли родичі приходять до колумбарію, вони активують картку, після чого потрібна "могила" підсвічується кольором.

[ + – ] Кожна фігурка Будди відповідає праху певної людини

• Прах людини зберігається в Ruriden 33 роки, після чого його закопують у землю

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• Щорічна вартість одного місця в Ruriden — близько $80. Це вдвічі менше, ніж на звичайних кладовищах у Токіо